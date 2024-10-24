Tokat’ta trafik sorununa yeni çözümler

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, trafik sorunlarını azaltmak amacıyla başlattığı mühendislik projelerine hız kesmeden devam ediyor. Başkan Yazıcıoğlu, Yeşil Dalga uygulaması, sinyal süre optimizasyonları, kavşak düzenlemeleri ve otopark yönetim sistemlerine dair açıklamalarda bulundu.

Gaziosmanpaşa Bulvarı ve Vali Zekâi Gümüşdiş Bulvarı kesişimindeki 3 kavşakta Yeşil Dalga uygulamasının devreye alınacağını belirten Yazıcıoğlu, trafik akışının daha da hızlanacağını kaydetti. Ayrıca, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi çevresine modern, akıllı katlı otoparklar yapılacağını müjdeledi.