4 Ocak 2023 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli şahıs yakalandı.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 12:32
Takip Et

Tokat'ta uyuşturucu operasyonu

Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
+
Aa
-

Tokat'ın Niksar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimlerin yaptıkları çalışma sonucu, 4 şüpheli şahsın İstanbul'dan Niksar ilçesine uyuşturucu getirerek satacağı bilgisine ulaşıldı.

Jandarma ekiplerince yapılan operasyonda şüpheli şahıslar üzerinde yaklaşık 250 gram toz esrar, 1 hassas terazi ve 1 bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahısların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

 

(Kaynak: İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿TRT'nin Hilal Kaplan'a ne kadar ödediği ortaya çıktı. Siz derdinize yanın asgari ücretliler
1
﻿TRT'nin Hilal Kaplan'a ne kadar ödediği ortaya çıktı. Siz derdinize yanın asgari ücretliler
﻿TRT'nin Hilal Kaplan'a ne kadar ödediği ortaya çıktı. Siz derdinize yanın asgari ücretliler
﻿İslam Memiş'ten uçuşa geçen gram altın için flaş iddia
2
﻿İslam Memiş'ten uçuşa geçen gram altın için flaş iddia
﻿İslam Memiş'ten uçuşa geçen gram altın için flaş iddia
﻿Annesine bir çocuğun nasıl olması gerektiğini anlattı. Annesinin ağzı açık kaldı
3
﻿Annesine bir çocuğun nasıl olması gerektiğini anlattı. Annesinin ağzı açık kaldı
﻿Annesine bir çocuğun nasıl olması gerektiğini anlattı. Annesinin ağzı açık kaldı
﻿Bakan Özer'den özel okullar için ücret artışı açıklaması
4
﻿Bakan Özer'den özel okullar için ücret artışı açıklaması
﻿Bakan Özer'den özel okullar için ücret artışı açıklaması
﻿EYT düzenlemesinin Meclis'e geleceği tarih belli oldu
5
﻿EYT düzenlemesinin Meclis'e geleceği tarih belli oldu
﻿EYT düzenlemesinin Meclis'e geleceği tarih belli oldu
﻿Hatayspor'dan flaş Volkan Demirel kararı: Kimse beklemiyordu
6
﻿Hatayspor'dan flaş Volkan Demirel kararı: Kimse beklemiyordu
﻿Hatayspor'dan flaş Volkan Demirel kararı: Kimse beklemiyordu
﻿Bıçak parası iddialarına rektörden ilginç yanıt: Ben Hakan Fidan değilim
7
﻿Bıçak parası iddialarına rektörden ilginç yanıt: Ben Hakan Fidan değilim
﻿Bıçak parası iddialarına rektörden ilginç yanıt: Ben Hakan Fidan değilim
﻿Brent petrolün varil fiyatı 81,81 dolar
﻿Brent petrolün varil fiyatı 81,81 dolar
﻿Brent petrolün varil fiyatı 81,81 dolar
﻿Borsa güne yükselişle başladı
﻿Borsa güne yükselişle başladı
﻿Borsa güne yükselişle başladı
﻿Park halindeki kamyon kundaklandı
﻿Park halindeki kamyon kundaklandı
﻿Park halindeki kamyon kundaklandı
﻿Buğday tarlalarında yaz sıcağı tehdidi
﻿Buğday tarlalarında yaz sıcağı tehdidi
﻿Buğday tarlalarında yaz sıcağı tehdidi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.