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Tokat’ta kaçak sigara operasyonu

Tokat’ta bir şahsın işyerinde yasadışı sigara imalatı ve tütün ürünleri satışı yaptığı tespit edilerek operasyon düzenlendi. Operasyonda 210 bin TL’lik sigara malzemesi ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 17:13
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Tokat’ta yasa dışı sigara imalatı: 1 gözaltı

Tokat’ta kaçak sigara operasyonu
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Tokat’ın Niksar ilçesinde gerçekleşen operasyonda yasadışı sigara imalatı yapılan işyerinde 210 bin TL’lik sigara malzemesi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Niksar İlçe Merkezinde 1 şahsın işyerinde yasadışı sigara imalatı, bandrolsüz tütün ve doldurulmuş makaron satışı yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Jandarma ekiplerince yapılan arama faaliyetinde piyasa değeri yaklaşık 210 bin TL olan; 126 bin 230 adet boş makaron, 9 bin 650 adet doldurulmuş kaçak sigara, 24 bin 500 kilogram kaçak tütün, 3 adet elektrikli sigara doldurma makinası ve 3 adet manuel sigara doldurma makinesi ele geçirilirken bir şüpheli de gözaltına alındı.


(Kaynak: İHA)

 

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