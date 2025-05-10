Tokayev ve Maduro, Moskova’da bir araya geldi

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya’nın daveti üzerine katıldığı 80. Zafer Yılı anma etkinlikleri kapsamında Moskova’da Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bir araya geldi. Görüşmeye dair açıklama Akorda Basın Servisi tarafından yapıldı.

Tokayev, Venezuela Devlet Başkanı’nı memnuniyetle karşılarken, Kazak halkının İkinci Dünya Savaşı’na katkısını hatırlattı. Toplamda 1.2 milyon Kazakistan vatandaşının cepheye gönderildiğini ve yarısının hayatını kaybettiğini vurguladı. Ayrıca Venezuela’nın Kazakistan için önemli bir ortak olduğunu dile getirdi.

Ancak Tokayev, nesnel sebeplerden dolayı iki ülke arasında henüz kayda değer bir iş birliği gelişmesi sağlanamadığını belirtti. Bu kapsamda, Venezuela lideri Maduro’yu Kazakistan’a resmi ziyarete davet ederek ilişkilerin geliştirilmesi için yeni fırsatların ele alınmasını önerdi.

Görüşmede enerji sektörü başta olmak üzere ticaret ve ekonomik ilişkiler ele alındı. İki ülkenin karşılıklı olarak öncelikli ihraç ürünlerinin listesini hazırlayarak paylaşma konusunda anlaşmaya vardıkları bildirildi. Bu sayede büyüme potansiyeli taşıyan alanların belirlenmesi hedefleniyor.

Maduro ise Kazakistan ile daha derin bir iş birliği kurma arzusunu dile getirdi. Sovyetler Birliği halklarının 80 yıl önce elde ettiği zaferin evrensel önemine dikkat çekti.

Tokayev’in Moskova ziyareti kapsamında başka ülke liderleriyle de görüşmeler yapması planlanıyor.