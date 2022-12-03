3 Aralık 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

TOKİ 51 ilde arsa satışı gerçekleştirecek

TOKİ aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de yer aldığı 51 ilde 510 arsayı satışa çıkaracak. Alıcılar TOKİ arsalarına yüzde 25 peşinat, 48 ay vade ile sahip olabilecek.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 13:21
Takip Et

TOKİ 51 ilde açık artırma ile arsa satışı gerçekleştirecek

TOKİ 51 ilde arsa satışı gerçekleştirecek
+
Aa
-

TOKİ tarafından, tahmin edilen bedeli 5 milyar 606 milyon 263 bin 159 lira olan 12 milyon 860 bin 274 metrekare büyüklüğündeki, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yalova ve Yozgat’ta bulunan 510 arsa, açık artırmayla satılacak.

AÇIK ARTTIRMA İLE SATILACAK

Açık artırma, 21 Aralık çarşamba, 22 Aralık perşembe ve 23 Aralık cuma günleri saat 10.30’da, üç ayrı oturum halinde yapılacak.

Oturumlar, Ankara Çankaya Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile İzmir Balçova Termal Otel Kardelen Salonu’nda gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten de “www.emlakmuzayede.com.tr” adresinden teklif verilebilecek.

KDV’DEN MUAF, YÜZE 25 PEŞİNAT, 48 AY VADE

Alıcılar, konut, ticaret, sanayi, turizm tesis alanı, akaryakıt istasyonu, günübirlik tesis, oto galericiler sitesi, termal turizm, depolama alanı, kırsal yerleşim ve plansız niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat, 48 ay vade ile sahip olabilecek. Ayrıca arsalar KDV’den muaf şekilde satılacak.

Satışa sunulan arsalar arasında Ankara Çankaya’da konut ve ticaret, Polatlı’da plansız arsalar, Antalya’da konut ile ticaret, imalathane alanları, Eskişehir’de termal turizm tesis alanları, İzmir’de sanayi, konut alanı, tarım ve ticaret alanları da bulunuyor.

İstanbul’da ise konut ve ticaret alanları ile Kocaeli’de ticaret, Manisa’da tarımsal nitelikte alanlar da satışa çıkarılan arsalar arasında yer alıyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Seçimlerde kaç suriyeli oy kullanacak? Bakanlık ve YSK'dan peş peşe açıklamalar
1
﻿Seçimlerde kaç suriyeli oy kullanacak? Bakanlık ve YSK'dan peş peşe açıklamalar
﻿Seçimlerde kaç suriyeli oy kullanacak? Bakanlık ve YSK'dan peş peşe açıklamalar
﻿Fenerbahçe Beko Madrid'e kayıp
2
﻿Fenerbahçe Beko Madrid'e kayıp
﻿Fenerbahçe Beko Madrid'e kayıp
﻿Motorine zam 
3
﻿Motorine zam 
﻿Motorine zam 
﻿ Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek hamle. Avrupa Birliği ülkeleri petrole tavan fiyat konusunda uzlaştı
4
﻿ Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek hamle. Avrupa Birliği ülkeleri petrole tavan fiyat konusunda uzlaştı
﻿ Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek hamle. Avrupa Birliği ülkeleri petrole tavan fiyat konusunda uzlaştı
﻿Uzman isim asgari ücrette net rakamı açıkladı. Milyonların gözü kulağı tespit komisyonundan gelecek haberde
5
﻿Uzman isim asgari ücrette net rakamı açıkladı. Milyonların gözü kulağı tespit komisyonundan gelecek haberde
﻿Uzman isim asgari ücrette net rakamı açıkladı. Milyonların gözü kulağı tespit komisyonundan gelecek haberde
﻿Ödemeler bugün hesaplara yatıyor. Bakanlık resmen açıkladı
6
﻿Ödemeler bugün hesaplara yatıyor. Bakanlık resmen açıkladı
﻿Ödemeler bugün hesaplara yatıyor. Bakanlık resmen açıkladı
﻿Cumhuriyeti ve Atatürk'ü hedef almıştı. Kendisini 'Musa Hoca' olarak tanıtan kişinin El Kaide üyeliğinden arandığı ortaya çıktı
7
﻿Cumhuriyeti ve Atatürk'ü hedef almıştı. Kendisini 'Musa Hoca' olarak tanıtan kişinin El Kaide üyeliğinden arandığı ortaya çıktı
﻿Cumhuriyeti ve Atatürk'ü hedef almıştı. Kendisini 'Musa Hoca' olarak tanıtan kişinin El Kaide üyeliğinden arandığı ortaya çıktı
﻿918 internet sitesine erişim engellendi
﻿918 internet sitesine erişim engellendi
﻿918 internet sitesine erişim engellendi
﻿20 bin kadını bilgilendirdi. Dünya Kanser Günü'nde ameliyat olup ikinci kez hastalığı yendi
﻿20 bin kadını bilgilendirdi. Dünya Kanser Günü'nde ameliyat olup ikinci kez hastalığı yendi
﻿20 bin kadını bilgilendirdi. Dünya Kanser Günü'nde ameliyat olup ikinci kez hastalığı yendi
﻿Otlayan gebe manda maganda başından vurarak öldürdü
﻿Otlayan gebe manda maganda başından vurarak öldürdü
﻿Otlayan gebe manda maganda başından vurarak öldürdü
﻿Ege Denizi'nde art arda depremler
﻿Ege Denizi'nde art arda depremler
﻿Ege Denizi'nde art arda depremler
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.