1980 doğumlu Suriyeliye TOKİ'den emekli evi. Aynı haneden iki Suriyeliye de ev çıktı

Fatih Ergin- YENİÇAĞ- Özel Haber

Yeniçağ’ın “Türklere çıkmayan evler Suriyelilere çıktı” başlıklı haberine yalanlama getiren TOKİ’nin Hatay kurasına Suriyeliler damga vurdu.

Resmi internet sitesinde kura sonuçlarının listesini yayınlamayan TOKİ’nin Hatay Yayladağ, Reyhanlı ve Antakya kurasında yüzlerce Suriyeliye ev çıktı.

Ev çıkan Suriyelilerden biri olan 1980 doğumlu F.İ.’nin başvurusunu emekli kategorisinden yapmış olması ise kura sonuçlarının en dikkati çeken yanı oldu.

Başvuru numarası, 00000004728083 olan ve TOKİ’nin kurasına emekli kategorisinden müracaat edebilmek için emekli kimlik kartı ya da emekli olduğunuza dair SGK'dan alınmış belge ibraz etmesi gereken F.İ’nin bir Türk ile evliliğinin de olmadığı öğrenildi.

AYNI HANEDEN İKİ KİŞİYE EV!

TOKİ’nin Hatay Payas kurasında ise başka bir skandal yaşandı. Bir aileden sadece bir kişinin başvuru yapma şartına rağmen aynı hanedeki Suriyeliler Y.A ve F.A’nın başvurularının kabul edildiği ve kuradan onlara da ev çıktığı ortaya çıktı.

Başvuru numaraları 00000004881256 ve 00000004559605 aynı ailedeki Suriyelilerin TOKİ’den ev kazanmasına Hataylı yurttaşlar tepki gösterdi.

Vatandaşlar yaşananlara, “Bizlerin sahip olmadığı ayrıcalıklara Suriyelilere sahip” diyerek tepki gösterdi.

HATAY'I YENİÇAĞ MANŞETE TAŞIMIŞTI TOKİ YALANLAMIŞTI

Ayrıca TOKİ’nin 250 bin sosyal konut projesi kapsamında Hatay merkezde inşa edeceği bin 100 konutun resmi internet sitesinde yayınlanan başvurusu kabul edilenler listesinde Suriyeliler çıkmıştı. TOKİ’den eli boş dönen Hataylı vatandaş, “52 yıllık Hataylıyım bana çıkmadı. 8 yıllık Suriyeliye çıktı. Güle güle otursun. Suriye’de TOKİ kura başlatırsa ben de oradan katılacağım” demişti.

Diğer yandan TOKİ, Yeniçağ'ın Hatay merkezdeki konut projesi ile ilgili "TOKİ'den Suriyelilere ev" başlıklı özel haberine yönelik bir açıklama yapmış ve Suriyelilere ev iddiasını yalanlayarak, vatandaş olmayanlara ev verilmediğini ve henüz kuraların çekilmediğini belirtmişti. Oysa TOKİ'nin bu açıklamayı Yeniçağ'ın haberinde kuradan bahsedilmemesine ve "Başvurusu onaylananlar listesi" ile vatandaşlık verilen Suriyelilere atıfta bulunmasına rağmen TOKİ'nin böyle bir açıklama yapması algı olarak yorumlanmıştı.