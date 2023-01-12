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1980 doğumlu Suriyeliye TOKİ'den emekli evi. Aynı haneden iki Suriyeliye de ev çıktı

TOKİ’nin Hatay Reyhanlı kurasında vatandaşlık verilen 1980 doğumlu Suriyeli F.İ’ye emekli kategorisinden ev çıktı.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 13:27
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TOKİ'nin Hatay kurasından 1980 doğumlu Suriyeliye emekli evi

1980 doğumlu Suriyeliye TOKİ'den emekli evi. Aynı haneden iki Suriyeliye de ev çıktı
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Fatih Ergin- YENİÇAĞ- Özel Haber

Yeniçağ’ın “Türklere çıkmayan evler Suriyelilere çıktı” başlıklı haberine yalanlama getiren TOKİ’nin Hatay kurasına Suriyeliler damga vurdu.

Resmi internet sitesinde kura sonuçlarının listesini yayınlamayan TOKİ’nin Hatay Yayladağ, Reyhanlı ve Antakya kurasında yüzlerce Suriyeliye ev çıktı.

Ev çıkan Suriyelilerden biri olan 1980 doğumlu F.İ.’nin başvurusunu emekli kategorisinden yapmış olması ise kura sonuçlarının en dikkati çeken yanı oldu.

Başvuru numarası, 00000004728083 olan ve TOKİ’nin kurasına emekli kategorisinden müracaat edebilmek için emekli kimlik kartı ya da emekli olduğunuza dair SGK'dan alınmış belge ibraz etmesi gereken F.İ’nin bir Türk ile evliliğinin de olmadığı öğrenildi.

AYNI HANEDEN İKİ KİŞİYE EV!

TOKİ’nin Hatay Payas kurasında ise başka bir skandal yaşandı. Bir aileden sadece bir kişinin başvuru yapma şartına rağmen aynı hanedeki Suriyeliler Y.A ve F.A’nın başvurularının kabul edildiği ve kuradan onlara da ev çıktığı ortaya çıktı.

Başvuru numaraları 00000004881256 ve 00000004559605 aynı ailedeki Suriyelilerin TOKİ’den ev kazanmasına Hataylı yurttaşlar tepki gösterdi.

Vatandaşlar yaşananlara, “Bizlerin sahip olmadığı ayrıcalıklara Suriyelilere sahip” diyerek tepki gösterdi.

HATAY'I YENİÇAĞ MANŞETE TAŞIMIŞTI TOKİ YALANLAMIŞTI

Ayrıca TOKİ’nin 250 bin sosyal konut projesi kapsamında Hatay merkezde inşa edeceği bin 100 konutun resmi internet sitesinde yayınlanan başvurusu kabul edilenler listesinde Suriyeliler çıkmıştı. TOKİ’den eli boş dönen Hataylı vatandaş, “52 yıllık Hataylıyım bana çıkmadı. 8 yıllık Suriyeliye çıktı. Güle güle otursun. Suriye’de TOKİ kura başlatırsa ben de oradan katılacağım” demişti.

Diğer yandan TOKİ, Yeniçağ'ın Hatay merkezdeki konut projesi ile ilgili "TOKİ'den Suriyelilere ev" başlıklı özel haberine yönelik bir açıklama yapmış ve Suriyelilere ev iddiasını yalanlayarak, vatandaş olmayanlara ev verilmediğini ve henüz kuraların çekilmediğini belirtmişti. Oysa TOKİ'nin bu açıklamayı Yeniçağ'ın haberinde kuradan bahsedilmemesine ve "Başvurusu onaylananlar listesi" ile vatandaşlık verilen Suriyelilere atıfta bulunmasına rağmen TOKİ'nin böyle bir açıklama yapması algı olarak yorumlanmıştı.

 

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TOKIDEN KONUT CIKAN SURIYELILER BANKADAN KREDİ ÇEKECEK GÜCE SAHİP OLDULARMI ?
12.01.2023 14:17
ŞEHİT AİLESİNE ÇIKMIŞ? SURIYELIYE ÇIKTI ?DUL VE YETİME ÇIKTIMI ? SURIYELIYE ÇIKTI?, EMEKLIYE CIKTIMI ?SURIYELIYE CIKTI?  
 
HUSEYIN CELIK
12.01.2023 14:16
yönetenlerin Türklerle bir sorunu var herhalde..kendi vatandaşları 2. sınıf oldu yıllarca ev sahibi olamayan insanımız var dün gelen adamlar ev sahibi oldu...  
 
TOKİDEN EV ALABİLEN SURİYELİLERE AYRICA A YNI EVDEN İKİ SURIYELİ YE KONUTUN ÖDEMELERİNİ TAKSİTLERINİ HANGİ SARTLARDA ÖDEYECEK ? TOKİ AÇIKLASIN ?
12.01.2023 14:13
TOKİ SURİYELİLERİ BAŞ TACI ETTİ. AYNI EVDEN 2 KİŞİYE EV ÇIKARTI. PEKI BU SURIYELİLE4 DEN ÇALIŞIYOR NE KADAR MAAŞ ALIYORLAR SGORTALARI VARMI MAAŞ BODROLARI ILE RESMİLEŞTİRSİN?  
 
TÜM YORUMLAR (15)
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