﻿TOKİ’nin inşa edeceği afet konutlarının ödeme koşulları belirlendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un verdiği bilgiye göre Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 şehirde toplam 1 milyon 250 bin bina incelendi. Bu binalar 4 milyon 511 bin birimden (ev, dükkan vb.) oluşuyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeniden inşa için bir sene istedi. Bu arada TOKİ, yapılacak konutların ödeme planını belirledi.

TRT’nin haberine göre;

* Yıkılan ya da ağır hasarlı konut, iş yeri ve ahır sahiplerine hak tanınacak. Afetzedenin kaç konutu olursa olsun kendisine bir konut yapılacak.

* Başka bir ilde hasarsız konutu olanlar hak sahibi olabilecek. Büyükşehirlerde aynı ilçede hasarsız başka konutu olanlar faydalanamayacak.

* Konut, iş yeri ve ahırlar için teslimden sonra iki yıl ödeme istenmeyecek.

* İş yerleri için yüzde 4 faizle sekiz yılda ödeme planı sunulacak. Ödemeler aylık veya yıllık eşit taksitlerle yapılabilecek.

* Orta hasarlı binalar için de güçlendirme kredisi verilecek.

* Konut ve ahırların kredi borcu, sonraki sekiz yılda faizsiz ödenecek.

* İş yerlerinde yüzde 4 faizle üç yılda geri ödeme imkanı sunulacak.