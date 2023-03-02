﻿TOKİ’nin inşa edeceği afet konutlarının ödeme koşulları belirlendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un verdiği bilgiye göre Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 şehirde toplam 1 milyon 250 bin bina incelendi. Bu binalar 4 milyon 511 bin birimden (ev, dükkan vb.) oluşuyor.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeniden inşa için bir sene istedi. Bu arada TOKİ, yapılacak konutların ödeme planını belirledi.
TRT’nin haberine göre;
* Yıkılan ya da ağır hasarlı konut, iş yeri ve ahır sahiplerine hak tanınacak. Afetzedenin kaç konutu olursa olsun kendisine bir konut yapılacak.
* Başka bir ilde hasarsız konutu olanlar hak sahibi olabilecek. Büyükşehirlerde aynı ilçede hasarsız başka konutu olanlar faydalanamayacak.
* Konut, iş yeri ve ahırlar için teslimden sonra iki yıl ödeme istenmeyecek.
* İş yerleri için yüzde 4 faizle sekiz yılda ödeme planı sunulacak. Ödemeler aylık veya yıllık eşit taksitlerle yapılabilecek.
* Orta hasarlı binalar için de güçlendirme kredisi verilecek.
* Konut ve ahırların kredi borcu, sonraki sekiz yılda faizsiz ödenecek.
* İş yerlerinde yüzde 4 faizle üç yılda geri ödeme imkanı sunulacak.