Tolga Akalın kurultay delegeleriyle yemekte buluşuyor

İYİ Parti Genel Başkan adayı Tolga Akalın, İstanbul’da kurultay delegeleriyle bu akşam DoubleTree By Hilton Topkapı’da gerçekleşecek yemekle bir araya geliyor. Yemek saat 19:30'da başlayacak.
İYİ PARTİ GENEL BAŞKAN ADAYI OLAN AKALIN KİMDİR?
1974’te Edirne’de doğdu. İlköğretimini 1980-1985 yılları arasında Keşan Atatürk İlköğretim Okulu’nda, ortaokul ve lise öğrenimini 1985-1992 yılları arasında Tekirdağ Anadolu Lisesi’nde, üniversite eğitimini 1992-1996 yılları arasında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlamıştır. Evli ve iki çocuk babası olan Akalın, Akalın Hukuk Bürosu’nda avukatlık yapmaktadır.
Ergenekon ve Balyoz olarak adlandırılan kumpas davalarında müdafilik görevleri yapmıştır.
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