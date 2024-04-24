Tolga Akalın kurultay delegeleriyle yemekte buluşuyor

Kaynak: Haber Merkezi
Tolga Akalın kurultay delegeleriyle yemekte buluşuyor
İYİ Parti Genel Başkan adayı Tolga Akalın, İstanbul’da kurultay delegeleriyle bir araya geliyor.

İYİ Parti Genel Başkan adayı Tolga Akalın, İstanbul’da kurultay delegeleriyle bu akşam DoubleTree By Hilton Topkapı’da gerçekleşecek yemekle bir araya geliyor. Yemek saat 19:30'da başlayacak.

İYİ PARTİ GENEL BAŞKAN ADAYI OLAN AKALIN KİMDİR?
1974’te Edirne’de doğdu. İlköğretimini 1980-1985 yılları arasında Keşan Atatürk İlköğretim Okulu’nda, ortaokul ve lise öğrenimini 1985-1992 yılları arasında Tekirdağ Anadolu Lisesi’nde, üniversite eğitimini 1992-1996 yılları arasında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlamıştır. Evli ve iki çocuk babası olan Akalın, Akalın Hukuk Bürosu’nda avukatlık yapmaktadır.

Ergenekon ve Balyoz olarak adlandırılan kumpas davalarında müdafilik görevleri yapmıştır.

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