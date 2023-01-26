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Olay açıklamalarda bulundu: Tolga Batallı adaylıktan çekildi

Gaziantep FK başkan adaylarından olan Tolga Batallı, yaptığı açıklama ile başkanlık adaylığından çekildiğini açıkladı.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 19:56
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Tolga Batallı başkanlık adayından çekildi

Olay açıklamalarda bulundu: Tolga Batallı adaylıktan çekildi
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 İşte Tolga Batallı’nın açıklaması.

“Öncelikle bu göreve bize layık gören başta Sayın Valimiz Davut Gül’e, Büyükşehir belediye Başkanımız Fatma Şahin’e, OSB Başkanımız Cengiz Şimşek ve Gaziantep kamuoyuna teşekkür ediyorum.

Ancak yaşanılan süreçte ben ve arkadaşlarımla yaptığımız çalışmalar neticesinde kulübün mali yapısından kaynaklı geçmiş borcun tarafımızdan sürdürülebilirliğinin kolay olmadığını gördük.

Ortaya konulması gereken projelerin kulübün günlük hayatını kurtarmaktan ziyade sürdürülebilir olması bu şehre yakışan yapı sanayi şehri olan Gaziantep’in sanayi şehrine yakışır bir spor takımının olması gerekmekte. Amacı hiç bir zaman ligde kalmak üzerine değil, üst sıralara oynayan bir takım olması gerekmekte.

Gelinen noktada oluşmuş olan vergi borcu, yeni spor yasasından dolayı kulüp yöneticilerinin sorumluluğunda olduğu için geçmiş dönem vergi borcu yönetime girmek isteyen insanları ciddi şekilde ürkütmektedir.

Bu spor yasası bu şekilde olduğu taktirde bundan sonraki süreçte kulüplerin yönetici bulmakta zorlanacaklarına inanıyorum." dedi.

BU YÜKÜN ALTINA GİRMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL

“Ancak kısa süre içerisinde bugüne kadar gece gündüz demeden memleketimize fayda sağlayabilmek adına bu işle alakalı hem ülke sporunun yakından tanıdığı hem de bu işte uzmanlaşmış arkadaş ve dostlarımla ciddi görüşmeler yaptık.

Mevcut hocanın yapmış olduğu talihsiz açıklama spor kamuoyunda Gaziantep FK üzerinde ciddi bir olumsuz hava yaratmıştır.

Nitekim biz iyi niyetle çıktığımız bu yolda mevcut bahsettiğim konular üzerinden bu şartlarda kulüp başkanlığına gelmem beni ve benimle beraber yola çıkacak kişileri yıpratması söz konusudur. Biz şehrimiz için şu ana kadar olduğu gibi şimdiden sonrada gerekli desteği vermeye hazırız.

Ancak geçmişte olan borçları bizim gelip temizleme gibi ağır bir yükün altına girmemiz mümkün değildir. Bu sebeple bu bayrağı taşıyacak kişilere başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. 

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