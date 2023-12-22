Tolga Şardan TSK'daki 3 tarikatın isimlerini açıkladı. Ankara her şeyi biliyor

Tuzla Piyade Okulu’nda skandal bir olay yaşanmıştı. 3 tarikat mensubu subay yakasına Atatürk fotoğrafı takmamış ve bu duruma müdahale edenlerden 7 subay açığa alınmıştı.

Olayın ardından alevlenen Türk Silahlı Kuvvetleri’nde tarikat- cemaat tartışmaları devam ediyor.

Derin konuların yazarı Tolga Şardan konuyla ilgili bomba bir yazı yazdı. Şardan o subaylar ve olay hakkında yeni bilgiler aktardı.

Şardan olayla ilgili ilkinin Atatürk'ün fotoğrafını göğsüne takmayan öğrenci olduğunu, subaya müdahale eden teğmenlerin olayı önce üstlerine ilettiği, ancak üstlerin bu konuya müdahale etmediğini aktardı.

Şardan üstlerin müdahale etmemesinin ardından tarafların kavgaya tutuştuğunu yazdı.

Şardan “Bakanlığın, disiplin soruşturmasını bu çerçeveye oturtmuş olduğu açıklamadan anlaşılıyor.” İfadelerini kullandı.

Görevden alınan personeller arasında astların olduğunu, üst amir konumundaki personelin de olduğunu belirten Şardan, “Genelkurmay Başkanlığı'nın disiplin soruşturması başlatması kaçınılmaz” dedi.

Soruşturmanın tarafsız bir şekilde yürütülmesi gerektiğini belirten Şardan, TSK’da üç ayrı dini yapılanmanın olduğunu açıkladı.

Şardan, Nurcuların Kurdoğlu grubunun, Nakşilerin Menzil Grubunun ve İslami gelenekten gelen muhafazakar kesimin temsilcilerinin olduğunu aktardı.

Ayrıca Şardan, “Bu gruplarla bağlantısı olmayan ulusalcı, Atatürkçü, seküler olarak tanımlananlar gruplar da var” diye yazdı.

Tuzla Piyade Okulu’ndaki olaya değinen Şardan, olayda diğer dini yapıların, kendilerinden ayrı tuttuğu sekülerlere karşı birlikte hareket edildiği izlenimin olduğunu söyledi.

Şardan, Ankara’da seküler diye adlandırılanların Türk Ordusu'ndan temizlenmek istenildiği yönünde bilgiler olduğunu da belirtti.

FATİH ERGİN ATATÜRK DÜŞMANI TEĞMENLERİN GİTTİĞİ MEDRESEYİ AÇIKLADI

Yeniçağ yazarı Fatih Ergin de yazısında bu konuya değindi. Atatürk’ün fotoğrafı takmayan teğmenle birlikte hareket eden teğmenlerin Kara Harp Okulu yıllarında alt devrelerini Nurculara bağlı bir cemaate çağırdığına dair görüntülerin ortaya çıktığını vurgulayan Ergin, teğmenlerin aynı cemaatten olduğunu açıkladı.

Ergin o cemaatin Nurcuların Med-Zehracılar kolu olduğunu belirtti. Cemaatin Med Zehra Vakfı adıyla faaliyet gösterdiklerini söyleyen Ergin merkezinin ise Ümraniye’de olduğunu belirtti.

NELER OLDU?

10 Kasım’da Tuzla Piyade Okulu’nda skandal bir olay yaşandı. Olayda 3 tarikat mensubu subay yakasına Atatürk fotoğrafı takmamış ve ardından Atatürk’ü savunan 4 subay da olaya müdahale etmişti. Olayların devamında ise 7 subay açığa alınmıştı. İki tarafta Kara Kuvvetlerinden ihraç talebi ile disipline sevk edilmişti.

Öte yandan Atatürk fotoğrafı takmayan teğmenle birlikte hareket eden teğmen grubunun hafta sonlarında alt devrelerini Nurculara ait bir eve çağırdığı görüntüler ortaya çıkmıştı.

Konu Türkiye’nin gündemine oturdu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler olayın ardından yaptığı açıklamada Atatürk fotoğrafının takılmamasını, “Yakalarına takmaları gereken resim” şeklinde yorumlamıştı. Bu açıklamanın ardından Güler, tepkilerin odağına oturmuştu.