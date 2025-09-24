Tolga Sarıtaş ilk kez paylaştı!

34 yaşındaki Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş bir yıl önce görkemli bir düğünle hayatını birleştiği Zeynep Mayruk’la anne ve baba olmanın heyecanını yaşıyor.

OĞLUNUN YÜZÜNÜ SIR GİBİ SAKLIYOR

Fırtınalı aşklarıyla magazin gündemine düşen çiftin evlilik kararı kadar bebek haberi de hayranlarını sevindirmişti. Sarıtaş oğlu ile ilk pozunu hayranlarıyla paylaştı. Çift şimdilik Ali adını verdikleri oğullarının yüzünü sır gibi saklıyor.



Tolga Sarıtaş bir yandan babalık görevlerini yerine getirirken, TRT’de yayımlanan Teşkilat dizisinde üstlendiği rolü de halen sürdürüyor.

Söz,Güneşin Kızları, Muhteşem Yüzyıl,20 Dakika, Yarım Kalan Aşklar gibi başarılı projelerde farklı karaktere hayat veren oyuncunun yıllar içinde geniş bir hayran kitlesine ulaşarak kariyerinde emin adımlarla ilerlemesi hayranlarından takdir toplarken, yakışıklı oyuncu baba olmasıyla da övgüleri topladı.

Pusetinde oğlunu taşırken, arkası dönük olarak poz veren Sarıtaş’ın ilerleyen zamanlarda oğlunun yüzünü gösterip göstermeyeceği de merak ediliyor.

KAMERALARDAN UZAK SOSYAL MEDYADA AKTİF

Kameralardan uzak sakin bir yaşantıyı tercih eden Sarıtaş çifti sosyal medyada aktif olmayı sürdürse de günlük hayatlarına yönelik paylaşımlarını sınırlı tutuyor. 34 yaşında olduğu bilinen Tolga Sarıtaş’ın babalık heyecanının ardından kariyerine nasıl yön vereceği de merak edilen konular arasında yer alıyor.

İşte Sarıtaş'ın oğlu ile ilk fotoğrafı...