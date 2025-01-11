Tolga Zengin ve Efkan Bekiroğlu Süper Lig'e dönüyor

Trendyol Süper Lig temsilcisi Net Global Sivasspor ara transferde harekete geçiyor. Kırmızı beyazlı ekip tecrübeli iki ismi kadrosuna katmak üzere.

Net Global Sivasspor Ankaragücü'nde kadro dışı bırakılan 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci ve kadro dışı kalan 29 yaşındaki Efkan Bekiroğlu ile prensipte anlaştı. Bu iki isim ile önümüzdeki günlerde anlaşma imzalanması bekleniyor.

ERDOĞAN'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Öte yandan Net Global Sivasspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan transfer konusunda açıklama yaparken Emre Mor ile görüşme yapılmadığını söyledi.

Erdoğan "Aaron Boupendza ile de bir transfer görüşmemiz olmadı. Yakın zamanda Romanya'ya maç izlemeye gitmiştim, orada görüştük. Eğer öyle bir imkan olursa, oyuncunun şartları uyarsa aramızda görmek isteriz. Gönül isterdi ki bugün 10 puan fazlamız olsun, genç oyunculara daha çok fırsat verelim. Şu anda mevcut kadro yapımızda da çok fazla alternatifimiz yok. Genç oyuncularımızın bazıları kulübede, bazıları da sahada olacak. Rey Manaj ligin en iyi santraforlarından, bize yardımcı olacağına inandığımız bir oyuncu." dedi.