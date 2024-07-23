Tolgay Arslan imzayı attı herkes şaştı kaldı

Kaynak: Haber Merkezi
Tolgay Arslan imzayı attı herkes şaştı kaldı

Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de forma giyen Tolgay Arslan, yeni takımına imzayı attı.

Tolgay Arslan imzayı attı

Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de formalarını giyen Tolgay Aslan'ın yeni takımı şaşkınlık yarattı.

Tolgay Arslan, 2014'te Almanya'nın Hamburg takımından Beşiktaş'a gelmiş, 5 sezon oynadıktan sonra Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Fenerbahçe'de de 2 sezon kalan 33 yaşındaki futbolcu, İtalya'nın Udinese takımına gitmişti.

İtalya La Liga'da 3 sezon oynayan Tolgay Arslan, daha sonra sürpriz bir kararla Avustralya'nın Melbourne City takımının formasını giymişti.

Tolgay Arslan'ın Avustralya macerası da sona erdi.

Tecrübeli futbolcu bu kez de Japonya 1. Lig takımlarından Sanfrecce Hiroshima'ya transfer oldu.

Transfer kulübün internet sitesinden duyurulurken, Tolgay Arslan'ın "Böylesine büyük bir kulüpten gelen teklif beni çok heyecanlandırdı. Takıma katılıp taraftarlarımızın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum" dediği belirtildi.

Melbourne City forması ile geçen sezon 30 maça çıkarken 14 gol atıp 7 de asist yaptı.

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