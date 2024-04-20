Tolunay Kafkas kendi silahıyla vuruldu

Eren Bozdaş
Tolunay Kafkas kendi silahıyla vuruldu
İstanbulspor'a konuk olan Karagümrük deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig’in 33. Haftasında İstanbulspor sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda oynanan karşılaşmada Karagümrük son haftalardaki oyun tarzından farklı bir şekilde başladı.

Normalde topu rakibine bırakarak hızlı kanatları ile kontra ataklar deneyen kırmızı-siyahlılar bu sefer oyun kontrolünü eline almaya çalıştı.

İlk yarının büyük bir çoğunluğunda topa sahip olup oyunu rakip yarı sahaya yıkan Karagümrük açtığı ortalar ve derin paslar ile kaleyi yokladı.

35. dakikada bu baskının meyvesini toplayan Karagümrük’te Markao İstanbulspor kalecisi Alp Arda’nın tereddütünü iyi değerlendirdi. Bir anda boşta kalan topu alan Markao fileleri havalandırsada savunmanın geri pasında önde olduğu belirlenen Markao’nun golü ofsayt nedeniyle iptal edildi.

45+2’de sol kanattan Can Keleş’in ortasını arka direkte yere indiren Markao Rohden’e pasını verdi. Kale önünde topa müdahale etmek için hamlesini yapan Rohden Alp Arda ile çarpışınca sakatlık nedeniyle oyun durdu.

5 dakika süren VAR incelemesi sonrası pozisyonu incelemeye giden maçın hakemi Burak Şeker en sonunda penaltı kararını verdi.

45+11’de penaltının başına geçen Markao’nun ne tarafa atacağını doğru tahmin eden Alp Arda soluna uzandı ve penaltıyı kurtardı.

13 dakika süren uzatmanın ardından ilk yarı 0-0 bitti ve taraflar soyunma odasına gitti.

İkinci yarıda da baskılı oyununu sürdüren Karagümrük aynı oyun planıyla devam etti. Kanatları etkili kullanmanın yanı sıra ceza sahasının hemen dışından da sık sık kaleyi yoklayan kırmızı-siyahlılar bu kez kendi silahı ile vuruldu.

Rakibinin tüm hatlarıyla kendi sahasında olmasını fırsat bulan İstanbulspor 85. Dakikada Loshaj’ın ara pasında arkaya sarkan Coly kaleciyle karşı karşıya geldi ve fileleri havalandırdı.

Golün hemen santrasında uzun bir pasla topu ileriye yollayan Karagümrük’te Rohden topu ceza sahasının soluna çevirdi. Topa dar açıdan şık bir vuruş yapan Güven Yalçın İstanbulspor’un golüne anında karşılık verdi.

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