Tolunay Kafkas Süper Lig ekibine imzayı attı

Kaynak: Haber Merkezi
Tolunay Kafkas Süper Lig ekibine imzayı attı
Şota Arveladze’nin ayrılması sonrası Fatih Karagümrük Tolunay Kafkas ile anlaştı.

Trabzonspor’a karşı alınan 5-1’lik mağlubiyetin ardından görevi bırakan Şota Arveladze’nin yerine Tolunay Kafkas ile anlaştı.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Tolunay Kafkas ile anlaşmıştır. Kendisine görevinde başarılar dileriz." denildi.

Sezona Başkent temsilcisi Ankaragücü’nün hocası olarak başlayan Tolunay Kafkas alınan kötü sonuçların ardından istifa etmişti.

Geride kalan 29 haftada 29puan toplayan Fatih Karagümrük 17. sırada düşme hattının en üst basamağında yer alıyor.

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