Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede gündeme Heybeliada Ruhban Okulu ile ilgili ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilci Tom Barrack'tan açıklama geldi. Barrack, Heyebeliada Ruhban Okulu'nun yeniden açılışı için 2026 yılını işaret etti.

Şükran Günü kapsamında Fener Rum Patriği Bartholomes ile bir araya gelen Barrack, "Hedefimiz, Eylül 2026’da Heybeliada Ruhban Okulu’nu yeniden açmak" dedi.

ERDOĞAN'DAN 'HAZIRIZ' MESAJI GELMİŞTİ

Beyaz Saray'da geçtiğimiz Eylül ayında ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gazetecilerin "Heybeliada Okulu açılacak mı?" sorusuna "Heybeliada Okulu ile ilgili üzerimize ne düşerse biz onu zaten yapmaya hazırız" yanıtını vermişti.

Fener Rum Patriği Bartholomeos da Trump ile görüşmüş, bu görüşme sonrasında yaptığı açıklamada Heybeliada Ruhban Okulu'nun durumunun da gündeme geldiğini söylemişti.

BARRACK VE EPSTEİN'İN MAİL TRAFİĞİ

Geçtiğimiz günlerde Epstein'in Barrack'a olan mail trafiği ortaya çıkmıştı.

Epstein'in mail trafiğinde Barrack ile olan diyaloğu şöyle:

“Bilginize: Hafta boyunca hem Donald (Marla, güzellik yarışmaları, Mar-a-Lago vb.) hem de Clinton hakkında birçok gazeteciden telefon alıyorum… Son zamanlarda Clinton ile ilgili çağrılar azaldı ama her zaman verdiğim yanıt ‘Söyleyecek bir şeyim yok’ oluyor ya da tamamen görmezden gelmeye çalışıyorum. Sokakta birkaç kez ani sorularla karşılaştım, ama artık daha dikkatliyim.”

Tom Barrack ise Epstein’a kısa bir yanıt vererek, “Umarım iyisindir, görüşelim” dedi.

Epstein bunun üzerine, “Çocukla fotoğrafını gönder, beni gülümset” ifadesini kullandı.

Yeniçağ geçtiğimiz günlerde Epstein maillerinden bir yazı dizisi hazırlamıştı.

