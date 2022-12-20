Tom Cruise uçaktan atlayarak teşekkür etti 

Hollywood yıldızı Tom Cruise, son filmi Top Gun: Maverick'e gelen olumlu tepkileri ve gişe başarısını kutlamak için uçaktan atladı. Adrenalin tutkusuyla bilinen 60 yaşındaki Cruise’un uçaktan kendini attığı ve Top Gun: Maverick başarısı için teşekkür ettiği anlar gündeme damga vurdu.

60 yaşındaki yıldız, uçaktan atlamadan önce “Herkese merhaba! Şu an Güney Afrika’da yeni Görevimiz Tehlike filmi Mission: Impossible – Dead Reckoning’in birinci ve ikinci filminin çekimlerini gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

“Sinemaya giden ve Top Gun: Maverick’i destekleyen sizlere teşekkür etmeden yılı bitirmek istemedim” diyen Cruise, ardından kendini uçaktan attı.

"İRTİFA KAYBEDİYORUM"

Uçaktan atladıktan sonra da konuşmaya devam eden oyuncu “Size iyi zaman geçirtmemize izin verdiğiniz için teşekkür ederim. Gerçekten inanılmaz bir onur” dedi.

Oyuncu yayınladığı videoyu “Şimdi irtifa kaybediyorum. İşe geri dönmem lazım. Sinemada görüşürüz” diyerek tamamladı.

Filmlerinde dublör kullanmamasıyla ve adrenalin tutkusuyla bilinen oyuncunun, serbest hava dalışını (skydive) hobi olarak da yaptığı biliniyor.



