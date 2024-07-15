Tomarza’da hasat başladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tomarza’da hasat başladı

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde hububat hasadı başladı. Her yıl Temmuz ayında gerçekleşen hasat, bu yıl bol yağış nedeniyle Temmuz ortalarında başladı.

Tomarza'da bu yıl 170 bin dekar buğday, 141 bin dekar arpa ve 9 bin 500 dekar çavdar ekimi yapıldığı öğrenildi.

İlçedeki çiftçiler, hasat hakkında yaptıkları açıklamalarda, “2024 yılı hasat sezonumuz başlamıştır. Önce kıraç arazilerimizin hasadını tamamlayıp ardından sulu arazilerimize geçeceğiz. Bu yıl kış ve bahar aylarında aldığımız bol yağışlar sayesinde mahsullerimiz oldukça verimli. Kıraç arazilerden dekara 130 kilogram, sulu arazilerden ise dekara 600-700 kilogram ürün elde ediyoruz. Hasat sezonunun başlamasıyla birlikte çiftçilerimize ve vatandaşlarımıza bir uyarıda bulunmak istiyoruz. Yangın riski yaratabilecek hiçbir şeyi arazilere veya yollara atmasınlar. Tomarzalı hemşehrilerimizi duyarlı olmaya davet ediyoruz. 2024 yılı hasat sezonunun ilçemize, ilimize ve ülkemize hayırlı ve bereketli olmasını diliyoruz” dediler.

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