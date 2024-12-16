Tomb Raider, Xbox Game Pass kullanıcıları için paralı oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tomb Raider, Xbox Game Pass kullanıcıları için paralı oldu

Xbox Game Pass kullanıcıları, 15 Aralık'tan itibaren büyük bir fırsatı kaçırdı. Tomb Raider serisinin önemli oyunlarından biri, artık ücretsiz olarak oynanamayacak.

Xbox Game Pass, aralarındaki birçok popüler oyunla dikkat çekerken, bu defa 2015 yapımı Rise of the Tomb Raider’a veda ediyor. 15 Aralık gece yarısı itibariyle servisten çıkacak olan bu oyun, oyuncular için büyük bir kayıp olacak. Ancak hala zaman varken, Xbox Game Pass üyeleri, oyun bitmeden önce %20 indirimle bu oyunu satın alma fırsatına sahip.

Rise of the Tomb Raider, Lara Croft'un Survivor üçlemesindeki ikinci oyun olup, 2013 yapımı Tomb Raider ile 2018’de çıkan Shadow of the Tomb Raider arasında yer alıyor. Bu oyun, serinin 11. halkası olarak büyük bir ilgi görmüştü. Oyun, Lara Croft'un hayatta kalma becerilerinin gelişmeye başladığı ve gizemli bir dünyanın kapılarını araladığı bir macerayı anlatıyor.

Oyun, Lara Croft'un derin sırlarla dolu bir dünyayı keşfetmesinin hikayesini izliyor. Bir organizasyon tarafından ölümle tehdit edilen Lara, kaybolmuş bir şehri çözmek için sınırlarını zorlayarak hayatta kalma becerilerini kullanıyor. Bu süreçte yeni dostlar edinerek, kaderini kabul etmek zorunda kalıyor.

Rise of the Tomb Raider’ın oynanış süresi, yan görevlerin yoğunluğuna göre değişiyor ve genellikle 12 ila 22 saat arasında sürüyor. Ancak tüm içerikleri tamamlamak isteyen oyuncular için bu süre 35 saate kadar çıkabiliyor.

Rise of the Tomb Raider’ın Xbox Game Pass’e geri dönüp dönmeyeceği ise belirsiz. Yeni bir oyun üzerinde çalışıldığından, Tomb Raider serisinin popülaritesini koruması bekleniyor. Eğer bu devam ederse, serinin diğer oyunları da Xbox Game Pass’te yer alabilir.

rise-of-tomb-raider-xbox-game-pass.jpg

Son Haberler
Tokat'ta nesli tehlikede olan vaşak görüldü
Tokat'ta nesli tehlikede olan vaşak görüldü
Kumar için havalanan uçakların yolcu listesini incele. Mehmet Şimşek'e şok çağrı. Verginin kaynağı burada
Kumar için havalanan uçakların yolcu listesini incele. Mehmet Şimşek'e şok çağrı. Verginin kaynağı burada
Belediyeden yeni yılda emekliye destek! Başvurular başlıyor
Belediyeden yeni yılda emekliye destek! Başvurular başlıyor
Konya'da araç şarampole yuvarlandı: 4 yaralı
Konya'da araç şarampole yuvarlandı: 4 yaralı
Damien Comolli mahkemede suçlu bulundu. Bir dönem Fenerbahçe’nin sportif direktörüydü
Damien Comolli mahkemede suçlu bulundu. Bir dönem Fenerbahçe’nin sportif direktörüydü