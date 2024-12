Tomb Raider, Xbox Game Pass kullanıcıları için paralı oldu

Xbox Game Pass, aralarındaki birçok popüler oyunla dikkat çekerken, bu defa 2015 yapımı Rise of the Tomb Raider’a veda ediyor. 15 Aralık gece yarısı itibariyle servisten çıkacak olan bu oyun, oyuncular için büyük bir kayıp olacak. Ancak hala zaman varken, Xbox Game Pass üyeleri, oyun bitmeden önce %20 indirimle bu oyunu satın alma fırsatına sahip.

Rise of the Tomb Raider, Lara Croft'un Survivor üçlemesindeki ikinci oyun olup, 2013 yapımı Tomb Raider ile 2018’de çıkan Shadow of the Tomb Raider arasında yer alıyor. Bu oyun, serinin 11. halkası olarak büyük bir ilgi görmüştü. Oyun, Lara Croft'un hayatta kalma becerilerinin gelişmeye başladığı ve gizemli bir dünyanın kapılarını araladığı bir macerayı anlatıyor.

Oyun, Lara Croft'un derin sırlarla dolu bir dünyayı keşfetmesinin hikayesini izliyor. Bir organizasyon tarafından ölümle tehdit edilen Lara, kaybolmuş bir şehri çözmek için sınırlarını zorlayarak hayatta kalma becerilerini kullanıyor. Bu süreçte yeni dostlar edinerek, kaderini kabul etmek zorunda kalıyor.

Rise of the Tomb Raider’ın oynanış süresi, yan görevlerin yoğunluğuna göre değişiyor ve genellikle 12 ila 22 saat arasında sürüyor. Ancak tüm içerikleri tamamlamak isteyen oyuncular için bu süre 35 saate kadar çıkabiliyor.

Rise of the Tomb Raider’ın Xbox Game Pass’e geri dönüp dönmeyeceği ise belirsiz. Yeni bir oyun üzerinde çalışıldığından, Tomb Raider serisinin popülaritesini koruması bekleniyor. Eğer bu devam ederse, serinin diğer oyunları da Xbox Game Pass’te yer alabilir.