Ediz Hun’dan tutuklu öğrencilere destek çağrısı

Usta oyuncu, gençlerin serbest bırakılmasını talep etti.

İBB SORUŞTURMALARI VE PROTESTOLAR

Ekrem İmamoğlu ve 51 kişinin İBB odaklı soruşturmalar kapsamında tutuklanmasının ardından, bu durumu protesto eden eylemler düzenlendi. Çoğunluğu üniversite öğrencisi olan en az 301 kişi, protestolar sırasında gözaltına alınarak tutuklandı.

EDİZ HUN’DAN DUYGUSAL MESAJ

Ediz Hun, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla tutuklu gençlere destek verdi. Hun, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Ülkemizde yaşanan gelişmeleri derin bir hassasiyetle izliyorum. Cumhuriyetimizin aydınlığında, demokratik bir toplumun temel taşlarından biri düşünce ve ifade özgürlüğüdür. Gençler, bu ülkenin umudu, yarını ve parlak geleceğidir. Fikirleriyle geleceği şekillendiren gençlerin sesini kesmek, aslında geleceğe engel olmaktır. Gençlerin ifade özgürlüğü güvence altına alınmalı ve tutuklu bulunan gençler derhal serbest bırakılmalıdır. Sanatın, sanatçının, gençliğin, ifade özgürlüğünün, adil yargılanmanın, hak, hukuk ve adaletin; en önemlisi de Cumhuriyetimizin yanında durmalıyız.”