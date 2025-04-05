İsrail 15 yardım görevlisini öldürmüştü: Katliamın görüntüleri ortaya çıktı

FİLİSTİN KIZILAY’I, İSRAİL’İN İDDİALARINI ÇÜRÜTEN GÖRÜNTÜLERİ YAYINLADI

Videoda, araçların üzerindeki acil durum ışıklarının açık olduğu net bir şekilde görülüyor.

SAĞLIK EKİPLERİ HEDEF ALINDI

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde gerçekleştirdiği saldırıda yaralananlara müdahale etmek üzere bölgeye giden Filistin Kızılay’ı ve Sivil Savunma ekiplerinin bulunduğu araçlar doğrudan hedef alındı. Görüntüler, İsrail askerlerinin toplu mezarda cansız bedenine ulaşılan bir sağlık görevlisinin cep telefonundan elde edildi.

“BENİ AFFET ANNE, SADECE YARDIM ETMEK İSTEDİM”

Kayıtlarda, İsrail askerlerinin üniformalı sağlık personeline bölgeye ulaşır ulaşmaz ateş açtığı görülüyor. Görüntüleri kaydeden sağlık görevlisinin son anlarında kelime-i şehadet getirdiği ve “Beni affet anne. Sadece insanlara yardım etmek istedim. Hayat kurtarmak istedim” dediği duyuluyor. İsrail askerlerinin ateşinin 5 dakika sürdüğü kaydedildi.

FİLİSTİN KIZILAY’I: “İSRAİL’İN İDDİALARI YALAN”

Filistin Kızılay’ı yaptığı açıklamada, “Bu görüntüler, İsrail’in ‘araçların ışıkları kapalıydı ve şüpheli hareket ediyordu’ iddialarını çürütüyor. Ambulans ve itfaiye araçlarının acil durum işaretleri açık bir şekilde görülüyor. İsrail güçleri, uluslararası hukuku ihlal ederek sağlık ekiplerini bilinçli şekilde hedef aldı” ifadelerini kullandı.

HAMAS’TAN SERT TEPKİ

Hamas, paylaşılan görüntülerin ardından yaptığı açıklamada, “Bu kanıt, İsrail’in ‘şüpheli hareket’ yalanını çökertti. İnsani yardım ekiplerinin sistematik olarak hedef alınması, uluslararası hukuka göre savaş suçudur. Bu katliamın sorumluları yargılanmalı” dedi.

GAZZE HÜKÜMETİ: “ULUSLARARASI SORUŞTURMA AÇILSIN”

Gazze’deki Hükümet Medya Ofisi, görüntülerin İsrail’in iddialarını yalanlamasının ardından bağımsız bir soruşturma talebinde bulundu. Açıklamada, “Sağlık çalışanlarının infaz edilmesiyle ilgili acilen uluslararası soruşturma başlatılmalı. İsrail savaş suçluları yargı önüne çıkarılmalı” denildi.

İSRAİL’İN SAVUNMASI ÇÖKTÜ

İsrail ordusu daha önce, “Araçların ışıkları kapalıydı ve şüpheli şekilde yaklaştı” iddiasında bulunmuş, askerlerin Hamas üyelerini öldürdüğünü öne sürmüştü. Ancak yayınlanan görüntüler bu iddiayı geçersiz kıldı.

15 PERSONEL TOPLU MEZARDA BULUNDU

Filistin Kızılay’ı, 23 Mart’ta yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Refah’ın Tel el-Sultan bölgesinde yaralananlara yardıma giden ambulansları kuşattığını ve personelle iletişimin kesildiğini duyurmuştu. Birleşmiş Milletler, 31 Mart’ta yaptığı açıklamada, 15 personelin cesetlerinin İsrail güçleri tarafından bir araziye gömülmüş halde bulunduğunu doğruladı.