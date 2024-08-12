Toncoin BTC XRP ve DOGE'yi geride bıraktı

Birkaç gün önce, kripto piyasası önemli bir düşüş yaşadı ve Bitcoin gibi önde gelen dijital varlıkların fiyatı 50.000 doların altına indi. O zamandan beri Bitcoin piyasa değerinin önemli bir bölümünü geri kazandı ancak şu anda TON kadar yüksek performans göstermiyor.

CoinMarketCap verilerine göre, BTC şu anda 60.789,63 dolardan işlem görüyor ve bu da son 24 saatte %0,32'lik bir artışa denk geliyor. Öte yandan, Toncoin aynı zaman diliminde %3,77'lik bir fiyat artışı kaydetti ve 6,72 dolardan işlem görüyor. Son yedi günde TON da %9,42'ye kadar bir artış kaydederek aynı şekilde bir yükseliş gördü.