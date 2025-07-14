Toni Kroos'tan Arda Güler sözleri: Liderlik!

Futbola geçtiğimiz yaz Real Madrid forması altında veda eden efsane orta saha Toni Kroos, kardeşiyle hazırladığı bir podcast programında milli yıldız Arda Güler'in geleceği ve Real Madrid'deki rolü hakkında konuştu.

Xabi Alonso yönetiminde Arda Güler'in kritik bir sezon geçireceğini söyleyen Kroos, Güler'in hücumdaki etkisinin savunmadaki eksikliklerini dengeleyeceğini belirterek şunları söyledi:

“Eğer böyle, hatlar arasında oynayabilen bir oyuncun varsa, ben bazı ikili mücadeleleri kaybetmesini görmezden gelme taraftarıyım. Önemli olan onun rolünün net olması ve takımın savunma çabasına katılması. Alonso ona şu ana kadar çok fazla süre verdi. Geçen sezon futbol olarak hazırdı ama fiziksel olarak bir adım öne çıktı."

Milli yıldızın oyuna fazlasıyla emek verdiğini söyleyen Kroos, Güler’in, Xabi Alonso’nun ona bu projenin ilk aşamalarında verdiği liderlik rolünü üstlenmek için mükemmel bir zamanda olduğunu düşündüğünü söyledi.