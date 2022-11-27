Biracılar FIFA'dan 71 milyon Dolar istiyor. Tonlarca bira ellerinde kalmıştı

Dünya Kupası'nda FIFA'ya 112 milyon vererek sponsor olan Budweiser bira şirketi, Katar'ın alkol yasağı getirmesiyle büyük zarar etti.

Doha'ya 75 milyon dolarlık tonlarca bira gönderen Budweiser, yasak nedeniyle depolarda kalan biraları, şampiyon olacak takımın taraftarlarına armağan edeceğini açıklamıştı.

Budweiser'ın ana şirketi Anheuser-Busch InBev yetkilileri FİFA'ya başvurarak zararının karşılanmasını da istedi.

The Sun Gazetesi'nin haberine göre şirket, FIFA'dan bir sonraki Dünya Kupası anlaşmasında 71 milyon dolarlık indirim istedi.

Bu arada Associated Press, stadyumların lüks localarında şampanya, şarap, viski ve diğer alkollü içeceklerin servis edildiğini ancak normal bilet sahiplerine verilmediğini bildirdi.