Tonlarca ürün tarlada kaldı. Çiftçi çaresiz kara kara düşünüyor

Erzurum’da dondurucu soğuk hava, lahana ekili alanlarda zarara neden oldu. Hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düştüğü Aziziye ilçesine bağlı mahallelerde yüz binlerce kök lahana dondu. Köylü mahsulü tarlada bıraktı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Tonlarca ürün tarlada kaldı. Çiftçi çaresiz kara kara düşünüyor

Gazetegüncel'den Şeyma Tahir'in haberine göre, Erzurum, verimli toprakların bulunduğu bir il. Burada ekim yapılan 2 bin 500 dekarda her yıl yaklaşık 11 bin ton lahana üretiliyor. Sebze üretiminde öne çıkan Aziziye ve Aşkale ilçeleri arasında bulunan Daphan Ovası’nda üretilen lahana ve sebzeler, çevre illere de pazarlanıyor.

Yoğun tarım yapılan ve her yıl yaklaşık 2 bin ton lahana üretilen Aziziye ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi, Küçük Çukurova diye adlandırılıyor. Ancak bu sene Söğütlü Mahallesi'nde ekim yapan çiftçileri don vurdu.

Önceki yılların aksine hasat zamanı hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derecenin üzerine çıkması nedeniyle yüz binlerce kök lahana tarlada dondu. Hasadı yapılamayan lahanalar, tarlalarda dev yığınlar oluştururken don nedeniyle hayvan yemi olarak da kullanılamıyor.

Zararın büyük olduğunu belirten çiftçiler, “Bu hasat dönemi soğuk aniden bastırdı, ürün tarladan toplanmadan don vurdu. Don nedeniyle hayvanlara da veremiyoruz. Ne yapacağımızı şaşırdık, zararımız çok büyük” diye konuştular.

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