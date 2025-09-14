Tony’nin burnu yanılmadı: Bulaşık makinesinde binlerce uyuşturucu çıktı!

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini aldı. Polis, nakliyeci C.A.’nın (43) ev nakliye aracını belirleyerek takibe aldı. Araç, Havza ilçesinde durduruldu.

Narkotik dedektör köpeği Tony, aracın kasasına tepki gösterdi. Bunun üzerine ekipler, eşyaları tek tek inceledi. Ev nakliye aracındaki bulaşık makinesi açıldığında, daha önce görülmemiş bir yöntemle gizlenmiş uyuşturucular ortaya çıktı.

Aramada 53 bin 760 sentetik ecza hapı ile yaklaşık 100 kilogram bonzai (sentetik kannabinoid) üretilebilen 1 kilogram Fubinaca (sentetik kannabinoid hammaddesi) bulundu.

Operasyonda yakalanan C.A. gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor.