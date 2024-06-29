Topkapı Sarayı’nda bir ilk. Milli Saraylar Başkanlığı duyurdu

Topkapı Sarayı 1924'ten bu yana ilk kez gece saatlerinde de ziyarete açılacak. Duyuruyu Milli Saraylar Başkanlığı yaptı.

Her Cumartesi saat 21.00-23.00 saatleri arasında gece turları gerçekleşecek. Gruplar halinde yapılacak ziyarette her grup 300 kişi ile sınırlı olacak.

İlk kez yapılacak gece turlarında ikinci avlu değil, Harem-i Hümayun'un da birçok bölümü gezilebilecek. Gece turu biletleri Topkapı Sarayı gişelerinden temin edilebilecek.

Mili Saraylar Başkanlığı sosyal medya hesabından şu duyuruyu paylaştı:

Medeniyet hazinemiz Topkapı Sarayı, tarihinde ilk kez gece ziyaretine açılıyor. Saray, 29 Haziran’dan itibaren cumartesi günleri 21.00 – 23.00 saatleri arasında gezilebilecek. Gecenin ışıkları altında Topkapı Sarayı’nın etkileyici mimarisini, tarihî dokusunu ve görkemli geçmişini keşfetmeye siz de davetlisiniz.

GECE TURUNDA GÖRÜLECEKLER:

Divan-ı Hümayun

Kubbealtı

Saray Saatleri Galerisi

Karaağalar Mescidi

Karaağalar Taşlığı

Cariyeler Koridoru

Valide Sultan Dairesi

Hünkar Hamamı

III. Murat Has Odası

Gözdeler Dairesi

Mabeyn Taşlığı

Altın Yol

Kuşhane Mutfağı

Arz Odası

Mukaddes Emanetler Dairesi

Fatih Köşkü

Hazine Sergisi

Kaşıkçı Elması

Topkapı Hançeri

Altın Taht

Havuzlu Teras

İftariye Kameriyesi