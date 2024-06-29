Topkapı Sarayı’nda bir ilk. Milli Saraylar Başkanlığı duyurdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / AA
Topkapı Sarayı’nda bir ilk. Milli Saraylar Başkanlığı duyurdu

Milli Saraylar Başkanlığı Topkapı Sarayı için bir ilk olduğunu duyurarak ilk kez gece saatlerinde ziyarete açılacağını bildirdi.

Topkapı Sarayı 1924'ten bu yana ilk kez gece saatlerinde de ziyarete açılacak. Duyuruyu Milli Saraylar Başkanlığı yaptı.

Her Cumartesi saat 21.00-23.00 saatleri arasında gece turları gerçekleşecek. Gruplar halinde yapılacak ziyarette her grup 300 kişi ile sınırlı olacak.

İlk kez yapılacak gece turlarında ikinci avlu değil, Harem-i Hümayun'un da birçok bölümü gezilebilecek. Gece turu biletleri Topkapı Sarayı gişelerinden temin edilebilecek.

Mili Saraylar Başkanlığı sosyal medya hesabından şu duyuruyu paylaştı:

Medeniyet hazinemiz Topkapı Sarayı, tarihinde ilk kez gece ziyaretine açılıyor. Saray, 29 Haziran’dan itibaren cumartesi günleri 21.00 – 23.00 saatleri arasında gezilebilecek. Gecenin ışıkları altında Topkapı Sarayı’nın etkileyici mimarisini, tarihî dokusunu ve görkemli geçmişini keşfetmeye siz de davetlisiniz.

GECE TURUNDA GÖRÜLECEKLER:

Divan-ı Hümayun
Kubbealtı
Saray Saatleri Galerisi
Karaağalar Mescidi
Karaağalar Taşlığı
Cariyeler Koridoru
Valide Sultan Dairesi
Hünkar Hamamı
III. Murat Has Odası
Gözdeler Dairesi
Mabeyn Taşlığı
Altın Yol
Kuşhane Mutfağı
Arz Odası
Mukaddes Emanetler Dairesi
Fatih Köşkü
Hazine Sergisi
Kaşıkçı Elması
Topkapı Hançeri
Altın Taht
Havuzlu Teras
İftariye Kameriyesi

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