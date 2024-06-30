Topkapı'ya yeni düzenleme. 1924'ten beri ilk defa

Düzenleme: Kaynak: AA
Topkapı'ya yeni düzenleme. 1924'ten beri ilk defa

Milli Saraylar Başkanlığına bağlı Topkapı Sarayı, müze olarak faaliyet göstermeye başladığı 1924'ten bu yana ilk kez gece saatlerinde ziyarete açıldı.

Topkapı'da bir ilk

Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, gece turuyla Topkapı Sarayı'nda tarihi bir gün yaşandığını söyledi.

Yaz döneminde cumartesi akşamları Topkapı Sarayı'nın gece ziyaretçilerine açık olacağını belirten Kocaman, "Gerek açık, gerek kapalı alanları ziyaretçilerimizin gezmesini sağlamak amacıyla bir proje hazırladık.

Topkapı Sarayı tarihinde ilk defa böyle bir proje gerçekleştiriyor. Müzemizin tamamını gezmelerini sağlamak amacıyla bugün itibarıyla gece gezilerini başlatmış oluyoruz." dedi.

Kocaman, Topkapı Sarayı'nın 400 yılı aşkın süre Osmanlı Devleti'ne ev sahipliği yaptığını ifade ederek, "Gerek harem gerekse selamlık bölümü olsun, herkes tarafından özellikle buradaki hayatın gecede nasıl olduğu merak ediliyordu. O merakı gidermek amacıyla projeyi hayata geçirdik." diye konuştu.
Topkapı Sarayı her cumartesi 21.00-23.00 arasında açık olacak

Her cumartesi Topkapı Sarayı'nın 21.00-23.00 arasında gezilebileceğini aktaran Kocaman, iki saatlik bir süreçte sarayın tüm bölümlerinin açık tutulacağını ve gezilerin bu saatler arasında yapılacağını söyledi.

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