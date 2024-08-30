Toplama maliyetini bile karşılamayınca çiftçi domates tarlasını bozdu

Düzenleme: Kaynak: Tele1
Toplama maliyetini bile karşılamayınca çiftçi domates tarlasını bozdu

Bursa'nın Karacabey ilçesinde toplama maliyetini bile karşılamayınca çiftçi domates tarlasını sürdü.

Bursa Karacabey'de domates üreticileri, Bursa-İzmir otoyolunu kapatarak yaptıkları eylemlerle sorunlarını duyurmaya çalışıyor.

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Üreticilerin domates fiyatlarının toplama maliyetinin bile altında kalmasından şikayetçi olduğu bildirildi.

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Son olarak bir çiftçinin domateslerinin maliyetini karşılayamadığı için tarlasını bozmak zorunda kaldığı ifade edildi.

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"ZORUNDA KALDIK"

Çiftçi Sinan Çiftçi, "Salçalık domates fiyatı, toplama maliyetinin altında kaldığı için tarlayı sürmek zorunda kaldık" sözlerini kullandı.

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Çiftçiler, Tarım Kredi Kooperatifi'nin verdiği sözleri tutmadığını ve ürünlerini düşük fiyata almak zorunda kaldıklarını belirtti.

NE OLMUŞTU?

Bursa Karacabey'de domates üreticileri, geçtiğimiz haftalarda Bursa-İzmir otoyolunu kapatarak yaptıkları eylemlerle seslerini duyurmaya çalışmıştı.

Ancak, üreticilerin yaşadığı sıkıntılar hala devam etmişti.

Son olarak, bir çiftçi 30 ton domatesi satamayınca boş bir alana dökmek zorunda kalmıştı.

Türkiye'nin birçok bölgesinde olduğu gibi, Bursa'nın Karacabey Ovası'nda da çiftçiler büyük zorluklarla karşı karşıya olduğu bildirilmişti.

Sorunlarını dile getirmek için Bursa-Karacabey yolunda dört saat süren bir protesto gerçekleştiren üreticiler, "hükümet istifa" ve "çiftçi mahsulüne sahip çık" sloganları atmıştı.

Bu eylemler sırasında zaman zaman güvenlik güçleriyle de karşı karşıya gelmişti.

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