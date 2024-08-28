Çiftçi isyan etti: Tüketimi serbest, üretimi yasak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya, Adıyaman’daki tütün üreticileriyle bir araya geldi.

Zeybek ve Ağbaba, son dönemde üst üste yazılan cezalara dikkat çekerek hükümete çağrıda bulundular.

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan CHP'li isimler şu ifadeleri kullandı:

SİZ ÖNCE UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE EDİN!

"Gençler uyuşturucunun kurbanı olmuş ve her yıl uyuşturucu kullanan sayısı artış gösterirken yerli ve milli tütün ile mücadele başlattılar. Siz önce uyuşturucuyla mücadele edin, gençlerimizi koruyun!

Türkiye topraklarında yetişen tütünü kaçak olarak nitelendiriyorlar. Üretici ekmeğini tütünden çıkarıyor.

ÜRETİMİ SERBEST SATIŞI YASAK!

Tütün için mücadele etmeye devam edeceğiz. Üretimi serbest fakat satışı yasak! Üretici ürettiği bu tütünü ne yapsın!

TÜTÜNE YASAK GETİREREK ADIYAMAN'A İKİNCİ DEPREMİ YAŞATTILAR

Adıyaman’da tütünü yaşayan sadece bir firma bulunuyor. O firma da normal bir ürünün 7 katına taşıyor! Tütün üretici seçimlerden sonra baskıların artığını dile getiriyor.

Depremin vurduğu Adıyaman’a ikinci kez depremi yaşattılar. Depremin vurduğu Adıyaman’ın temel geçim kaynağı olan tütüne yasak getirerek ikinci deprem yaşatılıyor."

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