Toplu balık ölümlerinin nedeni belli oldu

Bursa'da binlerce göçmen kuşa ev sahipliği yapan Boğazköy Barajı'nda toplu balık ölümlerinin, Kalbur Deresi'ne karışan endüstriyel atıklar ile oksijen yetersizliğinden olduğu tespit edildi.

KAYNAK: DHA
Toplu balık ölümlerinin nedeni belli oldu

İnegöl ilçesi Hamzabey Mahallesi'nden geçen Göksu Çayı üzerine 2011 yılında sulama amacıyla yapılan Boğazköy Barajı çevresinde, geçen hafta çok sayıda ölü balık karaya vurdu. Özellikle ilkbahar ve sonbahar döneminde onlarca türden, binlerce göçmen kuşa ev sahipliği yapan, daha önce leylek, pelikan, ördek, martı ve karabatakların görüntülendiği, 11 bin 187 hektarlık alanın tarımsal sulama ihtiyacını karşılayan barajdaki balık ölümleri endişeye yol açtı.

İhbarla harekete geçen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ölen balıklardan ve baraj suyundan numune aldı. Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde yapılan incelemede, balık ölümlerinin Kalbur Deresi'nde yaşandığı, akıntıya kapılarak baraja sürüklendiği tespit edildi.

TESİSLERE SORUŞTURMA

Kalbur Deresi'ndeki balık ölümlerinin, suya karışan endüstriyel atıklar ile mevsimsel olarak su çekilmesine bağlı oksijen miktarının azalmasından kaynaklandığı belirlendi. Boğazköy Mahallesi muhtarı İsmail Ese "Hayvanlar oksijensizlikten ölüyor. Su azalıyor. Geçen sene de önceki sene de aynısı oldu. Derede yaşayan canlılar su azalmasından dolayı oksijen alamıyor" dedi.

Bu arada Kalbur Deresi'nin çevredeki tesisler hakkında soruşturma başlatıldı.

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