Sudan'da iki buçuk yıldır süren iç savaş, paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (RSF) El Faşir’deki infial yaratan işgali ardından Kordofan bölgesine doğru ilerleyişiyle gündemde. Birleşmiş Milletler'in (BM) "dünyanın en kötü insani krizlerinden" olarak nitelendirdiği Sudan İç Savaşı'ndaki son gelişmeler, bölgesel güçleri de teyakkuza soktu.

RSF, pazartesi günü Sudan'ın orta kesimlerinde yer alan Kordofan bölgesindeki Babunusa köyünü ele geçirdiklerini duyurdu. RSF'nin bölgeye girişi ardından Güney Kordofan'dan sadece birgünde 1600 kişi göç etti.

Sudan ordusu da Salı günü yayınladığı bir açıklamada, RSF'nin Babnusa'dan püskürtüldüğünü duyurdu.

İnsan hakları gruplarına göre, Kordofan eyaletlerinin üçünde (Kuzey, Batı ve Güney) ordu ile RSF arasında haftalardır süren şiddetli çatışmalar yaşanıyor ve bu da on binlerce insanın yerinden edilmesine neden oluyor.

Sudan'ın 18 eyaletinden batıdaki Darfur bölgesinin beş eyaletinin tamamı RSF'nin kontrolünde olup, Kuzey Darfur'un bazı kuzey bölgeleri ordu kontrolünde kalmaya devam ediyor. Ordu ise başkent Hartum da dahil olmak üzere güney, kuzey, doğu ve merkezdeki kalan 13 eyaletteki bölgelerin çoğunu elinde tutuyor.

EL FAŞİR'DE KATLİAM

Ekim ayında Kuzey Darfur’un eyalet başkenti olan El-Faşir’de, yarısı çocuk olmak üzere 250 binden fazla kişi savaşın ortasında mahsur kalmıştı. O dönemde Sudan’daki RSF, ordunun batı Darfur bölgesindeki son kalesinde yer alan önemli bir askeri üssü ele geçirdi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi, RSF savaşçılarının El-Faşir'de zulüm işlediğini duyurmuş, kaçmaya çalışan sivillerin infaz edildiğini ve bu cinayetlerin etnik nedenlerle işlendiğine dair işaretler olduğunu aktarmıştı.

AP’nin analiz ettiği uydu görüntülerinde, el Faşir'de toplu cesetlerin bulunduğu yerler görüntülenmiş, toplu mezar olduğundan şüphelenilen kazı alanları belgelenmişti. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, Sudan ordusu ile RSF arasında 2023 yılının nisan ayında başlayan çatışmada en az 40 bin kişi hayatını kaybetti, 12 milyon kişi yerinden edildi.