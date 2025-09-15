Toplu ulaşım zammı yürürlüğe girdi! İşte yeni ücretler

Ekonomik kriz ve art arda gelen zamlar vatandaşların belini bükmeye devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Eylül ayı toplantısında toplu ulaşıma yüzde 30 zam gelmişti. Zamlı tarife bugün itibariyle yürürlüğe girdi.

TAM BİLET ARTIK 35 TL

Tam bilet ücreti 27 liradan 35 liraya çıktı. Elektronik tam bilet 27 liradan 35 liraya, "Mavi Kart" aylık abonman ücreti 2 bin 120 liradan 2 bin 748 liraya yükseldi.

Deniz yolu taşımacılığında Üsküdar-Eminönü seferinin ücretinin 34,20 liradan 44,33 liraya, Kadıköy-Eminönü ile Kadıköy-Beşiktaş seferlerinin ücretinin 38,11 liradan 49,40 liraya, Bostancı-Adalar seferi ücretinin 100,45 liradan 130,22 liraya çıkarıldı.

TAKSİMETRE AÇILIŞ ÜSRETİ ARTIK 54,50 LİRA

Taksimetre açılış ücretinin 42 liradan 54,50 liraya, mesafe ücretinin kilometre başına 28 liradan 36,30 liraya, zaman tarifesi ücreti saatte 350 liradan 453,71 liraya, kısa mesafe ücreti 135 liradan 175 liraya çıktı.

Minibüslerde "indi-bindi" diye tarif edilen en kısa mesafe ücretinin 4 kilometreye kadar 25 liradan 32,50 liraya, 4 ile 7 kilometre arasında 26 liradan 34 liraya, 7 ile 11 kilometre arasında 27 liradan 35 liraya, 11 ile 15 kilometre arasında 28 liradan 36 liraya, 15 ile 20 kilometre arasında 30 liradan 39 liraya, öğrenci ücretinin 16 liradan 21 liraya yükseltildi.

Okul servis ücretlerinde, 0 ile 1 kilometre arası mesafe ücretinin 2 bin 605 liradan 3 bin 376 liraya, personel servis ücretlerinin 1355 liradan 1757 liraya yükseldi.

Öte yandan geçinmekte zorlanan vatandaşlar yetkililere ekonomik krize karşı etkili çözümler bulmaları için seslenmeye devam ediyor.