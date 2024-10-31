Toplu ulaşıma dev zam! UKOME tarafından onaylandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Toplu ulaşıma dev zam! UKOME tarafından onaylandı

Büyükşehirde toplu ulaşıma zam geldi. UKOME zam kararını onayladı.

Türkiye genelinde ulaşıma zam gelmeye devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarına art arta gelen zamlar toplu ulaşım ücretlerini de etkiledi. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere birçok büyükşehirde ulaşım ücretlerine cep yakan artışlar yapıldı.

Bir zam haberi de İzmir'den geldi. UKOME’nin bugünkü toplantısından İzmir’in toplu ulaşımına zam kararı çıktı. Yüzde 17’lik zam UKOME tarafından kabul edilirken zamlı tarifenin 7 Kasım’dan itibaren geçerli olacağı öğrenildi.

UKOME’nin bugün gerçekleştiği toplantının gündemine, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin zam talebi geldi. Yüzde 17’lik zam UKOME tarafından kabul edildi.

KASIMDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

İzmir’in toplu ulaşım araçlarının yeni fiyatı yapılan zamla birlikte tam bilet 17,50 TL’den 20 TL’ye yükseldi. 7,5 TL olan öğrenci biletleri ise 8,78 TL oldu. Zamlar 7 Kasım’dan itibaren geçerli olacak.

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