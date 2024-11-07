Toprağa gömdü, jandarma yakaladı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Toprağa gömdü, jandarma yakaladı

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda toprağa gömülü 4 kilo 75 gram skunk ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nurdağı ilçesinde yaptığı uyuşturucu ticareti operasyonu sonucunda 3 şüphelinin evine baskın yapıldı.

Operasyonda eğitimli köpeğin yardımıyla aramalarda 2 av tüfeği, 40 fişek, 1 mayın dedektörü, 2 dijital hassas terazi ve 1 uyuşturucu madde öğütme aparatı ile toprak altına gizlenmiş 4 kilo 75 gram skunk ele geçirildi.

​​​​​​​

Ekipler, uyuşturucu ve diğer suç unsurlarına el koydu. 3 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ş. tutuklandı, diğer 2 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Toprağa gömdü, jandarma yakaladı

Toprağa gömdü, jandarma yakaladı

Son Haberler
İtalyan taraftarlar Hakan Çalhanoğlu’na hayran. Yıldız oyuncu için beste yaptılar
İtalyan taraftarlar Hakan Çalhanoğlu’na hayran. Yıldız oyuncu için beste yaptılar
Kan şekerini yönetme yöntemleri neler? Uzmanlar ve bilim bakın bu konuda söylüyor?
Kan şekerini yönetme yöntemleri neler?
Nikon yeni aynasız fotoğraf makinesi Z50II'yi tanıttı
Nikon yeni aynasız fotoğraf makinesi Z50II'yi tanıttı
Can almaya gitti 1 gün sonra öldürüldü
Can almaya gitti 1 gün sonra öldürüldü
Zabıtadan taksicilere sıkı denetim
Zabıtadan taksicilere denetim