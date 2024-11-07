Toprağa gömdü, jandarma yakaladı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nurdağı ilçesinde yaptığı uyuşturucu ticareti operasyonu sonucunda 3 şüphelinin evine baskın yapıldı.

Operasyonda eğitimli köpeğin yardımıyla aramalarda 2 av tüfeği, 40 fişek, 1 mayın dedektörü, 2 dijital hassas terazi ve 1 uyuşturucu madde öğütme aparatı ile toprak altına gizlenmiş 4 kilo 75 gram skunk ele geçirildi.

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Ekipler, uyuşturucu ve diğer suç unsurlarına el koydu. 3 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ş. tutuklandı, diğer 2 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.