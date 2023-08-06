Toprağa gömülen Şovi’de ölü sayısı artıyor: 19 kişiden hala haber yok

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, afet bölgesinde şimdiye kadar 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, arama kurtarma çalışmaların devam edeceği belirtildi.

TOPRAK ALTINDA KALAN TATİL BELDESİ ŞOVİ

Aralarında çocukların da olduğu 19 kişiye ulaşmak için 400 kişilik arama kurtarma ekibi, askerler ve polislerin yer aldığı çalışmalarda ayrıca 100'e yakın ağır iş makinesi görev alıyor.

Uzmanlara göre, dağların eteklerinden 3 ile 5 milyon metreküp toprağın hareketi sonrası Şovi'de geniş bir alan toprak altına kaldı.

Ekipler özel eğitilmiş köpekler ve İHA gibi ekipmanların da yardımıyla afet bölgesinde kayıplara ulaşmaya çalışıyor.

Çalışmaları yerinde takip eden görevliler, tatil evlerinin çatı, duvar ve diğer parçalarıyla kaplanmış toprak tabakasının bazı yerlerde 5 ila 8 metre derinliğe ulaştığını belirtiyor.

Sadece birkaç binanın kısmen sağlam kaldığı Şovi'nin büyük kısmının toprak altında kaldığı görülüyor.

Güvenlik nedeni ile özel izin almadan gazetecilerin girişinin yasak olduğu bölgede basın mensuplarının görüntü almasına aralıklı olarak müsaade ediliyor.