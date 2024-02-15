Toprak altında 9 işçiden 8’inin fotoğrafları yayınlandı

Erzincan İliç’te Çöpler altın madeninde facia meydana geldi. Siyanür ve sülfürik asit atık dağları çöktü.

Erzincan İliç’te meydana gelen siyanür felaketinde bölgedeki arama kurtarma çalışmalarından görüntüler ortaya çıktı. 10 milyon metreküp toprak, 200 metrelik yamaçtan hızla aşağı doğru aktı.

Maden bölgesindeki 9 işçi toprak altında kaldı. 3 gündür işçileri arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

9 işçiden 8’inin kimlikleri ve fotoğrafları paylaşıldı.

İşçilerin kimlikleri şöyle:

Abdurrahman Şahin

Şaban Yılmaz

Ramazan Çimen

Adnan Keklik

Hüseyin Kara

Fahrettin Keklik

Kenan Öz

Uğur Yıldız

ÇALIŞMALAR 3 GÜNDÜR DEVAM EDİYOR:

Ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Bölgedeki arama kurtarmadan da ilk görüntüler ortaya çıkmıştı. Ekipler ellerine aldıkları demir çubuklarla ‘sondalama’ yöntemi kullanarak işçilere ulaşmaya çalışıyor.

Bölgede yaklaşık 827 personel görev alıyor. Ayrıca 5 dron, 2 kimyasal biyolojik ve nükleer araç, 5 metale duyarlı radar cihazı ve 5 kurtarma köpeği de kullanılıyor.