Toprak Mahsulleri Ofisi'nden duyuruldu. Hesaplara bugün yatırılmaya başlandı

Toprak Mahsulleri Ofisi'nden önemli açıklama. Buğday ve arpa gibi ürünlerinin 10 Haziran gününe kadar TMO'ya teslim edenlere paralarının bugünden itibaren hesaplarına yatırılacağı sosyal medya üzerinden açıklandı. Çiftçilerin ayrıca SMS ile bilgilendirileceği de ifade edildi.

TMO sosyal medya sayfasından yayınlandığı açıklama şöyle:

"10 Haziran 2024'e kadar TMO'ya ürünlerini teslim edilen ürün bedelleri bugün itibariyle üreticilerin hesaplarına aktarılmıştır.

Ödeme yapılan üreticiler SMS mesajıyl bilgilendirilmektedir. Ödemeler periyodik olarak devam edecektir."