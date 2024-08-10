Toprak Razgatlıoğlu 11'de 11 yaptı. Tarihe geçti

Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası’nın Portekiz’deki 7. ayağının ilk yarışını kazanarak üst üste 11. galibiyetini aldı ve bu alandaki rekoru egale etti.

Portimao’daki 4,6 kilometrelik Uluslararası Algarve Pisti’nde yapılan yarışta, Rokit BMW takımının pilotu Toprak, bu sezon 13’üncü, kariyerinin ise 52’inci zaferini elde etti. Yarışa ilk sıradan başlayan Toprak, son iki yılın şampiyonu Alvaro Bautista (Ducati) ve Danilo Petrucci’yi (Barni Spark) geride bırakarak birinci oldu.

27 yaşındaki Toprak, art arda 11’inci yarış galibiyetiyle Bautista (2019, 2023) ve Jonathan Rea (2019) ile paylaştığı Superbike rekorunu egale etti. Bu tarihi başarıyı sırtına taktığı kanatla zafer turu atarak kutladı.

Pilotlar klasmanında puanını 328’e çıkaran Toprak, en yakın rakibi Nicolo Bulega (Ducati) ile arasındaki farkı 80 puana yükseltti. Yarın yapılacak Superpole yarışı ve ikinci yarış, sırasıyla TSİ 16.45 ve 20.00’de başlayacak.

Bahattin Sofuoğlu Yarışa Katılamadı

Dünya Supersport Şampiyonası’nda yarışan Türk sporculardan Bahattin Sofuoğlu (MV Agusta), Portekiz etabının sıralama turlarında yüksek hızla dönülen 9. virajda kaza yaptı. Tıbbi kontrollerin ardından, Bahattin’in hafta sonunun kalan bölümünde yarışmaması kararlaştırıldı.

Şampiyonada mücadele eden diğer Türk sürücü Can Öncü (Kawasaki Puccetti) ise 6. cepten başladığı ilk yarışı 11’inci sırada tamamladı. İkinci yarış yarın TSİ 18.30’da koşulacak.