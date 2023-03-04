Toprak Razgatlıoğlu Endonezya'da yarışı ikinci bitirdi

İkinci ayağı Endonezya'da düzenlenen Dünya Superbike Şampiyonası ilk yarışına Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, pol pozisyonunda başladı. Yarışın ilk bölümünde liderliğini elinde tutan Toprak, rakipleriyle yoğun bir mücadeleye girdi ve yarışı ikinci tamamlayarak podyumda yerini aldı.

Mandalika'da, Pata Yamaha Prometeon takımı adına yarışan Razgatlıoğlu; elinden gelenin en iyisini yapmaya ve ilk pozisyonda yer almaya çalıştığını belirterek, “Çok zor bir yarıştı. 8 ve 9 tur içinde ön lastik performansı çok düştü. Ben iyi bir pozisyonda olabilmek için çalıştım ama burada olmak, kaza yapmaktan iyidir” dedi.

Superbike'da yarışlar yarın devam edecek. 05.30'da yapılacak sıralama yarışının ardından Endonezya'daki hafta sonu, 08.30'daki 2. yarış ile sona erecek.