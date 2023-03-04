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Toprak Razgatlıoğlu Endonezya'da yarışı ikinci bitirdi

Dünya Suberbike Şampiyonası’nın Endonezya’da düzenlenen ikinci ayağında Toprak Rozgatlıoğlu, yarışı ikinci tamamlayarak podyuma çıktı.

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 11:48
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Toprak Razgatlıoğlu, Endonezya'da ikinci oldu

Toprak Razgatlıoğlu Endonezya'da yarışı ikinci bitirdi
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İkinci ayağı Endonezya'da düzenlenen Dünya Superbike Şampiyonası ilk yarışına Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, pol pozisyonunda başladı. Yarışın ilk bölümünde liderliğini elinde tutan Toprak, rakipleriyle yoğun bir mücadeleye girdi ve yarışı ikinci tamamlayarak podyumda yerini aldı.

Mandalika'da, Pata Yamaha Prometeon takımı adına yarışan Razgatlıoğlu; elinden gelenin en iyisini yapmaya ve ilk pozisyonda yer almaya çalıştığını belirterek, “Çok zor bir yarıştı. 8 ve 9 tur içinde ön lastik performansı çok düştü. Ben iyi bir pozisyonda olabilmek için çalıştım ama burada olmak, kaza yapmaktan iyidir” dedi.

Superbike'da yarışlar yarın devam edecek. 05.30'da yapılacak sıralama yarışının ardından Endonezya'daki hafta sonu, 08.30'daki 2. yarış ile sona erecek.

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