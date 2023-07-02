Toprak Razgatlıoğlu İngiltere'de birinci oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İngiltere'de superpole yarışında birinci oldu.

Toprak Razgatlıoğlu İngiltere'de birinci oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın altıncı ayağı İngiltere'de superpole yarışını birincilikle tamamladı.

Red Bull sporcusu Toprak, İngiltere'de Donington Park Pisti'ndeki hafta sonunun ikinci yarışı öncesinde koşulan superpole yarışında damalı bayrağı birinci sırada geçmeyi başardı.

Superpole yarışını Ducati pilotu Alvaro Bautista ikinci, Kawasaki Racing pilotu Jonathan Rea ise üçüncü olarak tamamladı.

Genel klasmanda ikinci sırada bulunan Toprak Razgatlıoğlu, bu yarışın ardından puanını 244'e yükseltti. Ducati pilotu Alvaro Bautista 332 puanla birinciliğini, Yamaha pilotu Andrea Locatelli ise 167 puanla üçüncü sıradaki yerini korudu.
(AA)

Öne Çıkanlar
Mustafa Sarıgül, Elon Musk’a seslendi: Başka bir oyuncak bul git evinde oyna
Mustafa Sarıgül, Elon Musk’a seslendi: Başka bir oyuncak bul git evinde oyna
Kurbanın kısa tarihçesi ve Türklerde kurban geleneği
Kurbanın kısa tarihçesi ve Türklerde kurban geleneği
Madımak Katliamı: İnsanlık tarihinin kara lekesi
Madımak Katliamı: İnsanlık tarihinin kara lekesi
Steam’de büyük indirim başladı. Bu oyunların toplam fiyatı sadece 466 lira
Steam’de büyük indirim başladı. Bu oyunların toplam fiyatı sadece 466 lira
Instagram hikayede ss alınca bildirim gider mi? Instagram'da ekran görüntüsü alınca bildirim gidiyor mu?
Instagram hikayede ss alınca bildirim gider mi? Instagram'da ekran görüntüsü alınca bildirim gidiyor mu?
Erdoğan’ı gönderecek değişim
Erdoğan’ı gönderecek değişim
Son Haberler
Diyarbakır'da 2'si kardeş 3 kişi boğuldu Güncel
Diyarbakır'da 2'si kardeş 3 kişi boğuldu
Sivas davası avukatlarından Ali Sarıgül anlattı ‘15 bin kişi 30 saat ortalıkta fink attı. Bizim zorlamamızla, birkaç sanık belirlendi’ Güncel
Sivas davası avukatlarından Ali Sarıgül anlattı ‘15 bin kişi 30 saat ortalıkta fink attı. Bizim zorlamamızla, birkaç sanık belirlendi’
Kuş sürüsüne çarpan uçağın burun kısmında hasar oluştu sefer iptal edildi Güncel
Kuş sürüsüne çarpan uçağın burun kısmında hasar oluştu sefer iptal edildi
Ergi Kırkın Sırbistan'da şampiyon oldu Spor
Ergi Kırkın Sırbistan'da şampiyon oldu
Samsunspor'dan Eden Hazard açıklaması. Başkan Yüksel Yıldırım ilk kez konuştu Spor
Samsunspor'dan Eden Hazard açıklaması. Başkan Yüksel Yıldırım ilk kez konuştu
Anadolu Efes ayrılığı açıkladı Spor
Anadolu Efes ayrılığı açıkladı