Toprak Razgatlıoğlu İngiltere'de coştu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası’nın İngiltere etabında büyük bir başarıya imza attı.

Razgatlıoğlu, dünkü ilk yarışın ardından bugünkü superpole yarışını ve ikinci ana yarışı da birinci bitirerek hafta sonunu 3’te 3 yaparak tamamladı ve üst üste 7. galibiyetini kazandı.

Leicestershire’daki 4 kilometrelik Donington Park Pisti’nde gerçekleşen yarışlarda, Toprak Razgatlıoğlu önce superpole yarışını birincilikle tamamladı ve ardından hafta sonunun ikinci ana yarışına pole pozisyonundan başladı. Rokit BMW takımıyla yarışan ay-yıldızlı şampiyon, 23 tur süren ikinci ana yarışta da damalı bayrağı ilk sırada geçmeyi başardı.

Red Bull sporcusu Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası’nın 5. ayağında İngiltere’de koşulan 3 yarıştan da zaferle ayrılarak şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu bir kez daha gösterdi. İngiltere’deki son yarışı, Aruba Ducati’den İtalyan sporcu Nicolo Bulega ikinci, Kawasaki Racing takımından İngiliz motosikletçi Alex Lowes ise üçüncü sırada tamamladı.

Genel klasmanda puanını 241’e yükselten Toprak Razgatlıoğlu, liderliğini korumaya devam ediyor. Genel klasmanda Nicolo Bulega 200 puanla ikinci, İspanyol sporcu Alvaro Bautista ise 186 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Dünya Superbike Şampiyonası’nda sezonun 6. etabı, 20-21 Temmuz tarihlerinde Çekya’da koşulacak.