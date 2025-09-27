Toprak Razgatlıoğlu kariyerinde bir ilke imza attı

Motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) İspanya etabındaki ilk yarışta birinci oldu.

Alcaniz şehrindeki Motorland Aragon Pisti'nde düzenlenen yarışların ilki sona erdi.

Aragon'daki superpole sıralamasında ikinci olan Razgatlıoğlu, yarışa en yakın rakibi İtalyan pilot Nicolo Bulega'nın arkasında başladı.

Baştan sona yarışı üstün götüren Toprak Razgatlıoğlu, üst üste sezonun 13'üncü zaferine ulaştı. Razgatlıoğlu, Aragon'da ise ilk kez birinci oldu.

Razgatlıoğlu, bu sonuçla aynı zamanda kendisine ait WSBK rekorunu da egale etti.

494 puana yükselen Toprak Razgatlıoğlu, genel klasman liderliğini korurken, yarışı ikinci sırada bitiren Bulega ile arasındaki farkı 44 puana çıkardı.

Yamaha Motoxracing takımı adına yarışan Bahattin Sofuoğlu ise 16. sırayı aldı.

Şampiyonada yarın yapılacak superpole yarışı ve ikinci yarış, sırasıyla saat 12.00 ve 15.00'te başlayacak.