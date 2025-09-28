Toprak Razgatlıoğlu rekorunu geliştirme şansını kaçırdı

Kaynak: AA
İspanya'da dün yapılan ilk yarışı kazanarak kendisine ait 13 yarışlık galibiyet serisini egale eden motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, bugünkü ana yarışta ikinci oldu.

Motosiklet yarışçısı Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya'daki 10. ayağında ikinci ana yarışı ikinci sırada bitirdi.

"Superpole" yarışını İtalyan Nicolo Bulega'nın ardından ikinci sırada bitiren Rokit BMW takımı pilotu Toprak'ın, 13 yarışlık galibiyet serisi sona erdi.

Daha sonra hafta sonunun ikinci ana yarışı, Motorland Aragon Pisti'nde 18 tur üzerinden yapıldı. Aruba Ducati takımından Bulega, "superpole" yarışı sonrası ikinci yarışta da damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Dün yapılan ilk yarıştan zaferle ayrılan Red Bull sporcusu Razgatlıoğlu, bugünkü yarışı ikinci sırada bitirerek genel klasman liderliğinde avantajını sürdürdü.

BAHATTİN SOFUOĞLU KAZA YAPTI

İspanyol Alvaro Bautista evinde üçüncü sırayı alırken, bir diğer Red Bull sporcusu Bahattin Sofuoğlu ise kaza yaparak yarış dışı kaldı.

Şampiyonada puanını 523'e çıkaran Toprak Razgatlıoğlu, pilotlar klasmanında son 2 ayak öncesi Bulega'nın (487 puan) 36 puan önünde lider durumda bulunuyor.

2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonun 11. etabı, 11-12 Ekim tarihlerinde Portekiz'de yapılacak.

