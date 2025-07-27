Toprak Razgatlıoğlu’ndan Macaristan’da tarihi zafer

Dünyanın en prestijli motor sporları organizasyonlarından biri olan Dünya Superbike Şampiyonası’nın (WSBK) Macaristan etabında piste çıkan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu’ndan bir zafer daha geldi. Red Bull sporcusu, Balaton Park Pisti’nde koşulan ikinci ana yarışı da kazanarak hafta sonunu zirvede kapattı.

WSBK'NIN 1000. YARIŞINI KAZANDI

İkinci ana yarışta damalı bayrağı bir kez daha ilk sırada gören Toprak, bu sonuçla arka arkaya dokuzuncu yarış galibiyetine ulaştı. Hafta sonunun ilk zaferini cumartesi günü yapılan birinci ana yarışta elde eden milli sporcu, bu sabah gerçekleşen ve WSBK tarihindeki 1000. yarış olan Superpole yarışını da kazanarak tarihi bir başarıya imza attı.

Macaristan’daki üst üste üç galibiyetin ardından puanını 407’ye yükselten Toprak, şampiyonadaki en yakın rakibi Nicolo Bulega ile arasındaki farkı 26 puana çıkardı.

Balaton Park Pisti’nde mücadele eden bir diğer Red Bull sporcusu Bahattin Sofuoğlu ise ikinci ana yarışı 13. sırada tamamladı.