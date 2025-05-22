Topun ağzındaki Postecoglou tarihe geçti: İlkleri başardı

UEFA Avrupa Ligi’nde Manchester United’ı 1-0 mağlup ederek şampiyon olan Tottenham’da teknik direktör Ange Postecoglou Londra ekibinin tarihine adını yazdırdı.

Ligde tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Tottenham, Postecoglou yönetiminde ligin bitimine 1 hafta kala küme düşme hattının bir sıra üstünde 17. sırada bulunuyor. Taraftarın hedef tahtasında bulunan ve sezon ortasından bu yana kovulması gündemde olan Postecoglou, Avrupa Ligi’nde takımının iyi performans göstermesiyle görevinde kalmaya devam etmişti.

Avrupa Ligi’nde bu sezon takımın başında çıktığı takımının başında çıktığı 15 maçta yalnızca lig aşamasında Galatasaray’a ve son 16 turu ilk maçında Alkmar’a kaybeden Yunan asıllı Avustralyalı teknik direktör 3 beraberlik ve 10 galibiyet yaşadı.

Kötü geçen sezonu Avrupa Ligi’ni kazanarak noktalayan Postecoglou, takımına 41 yıl sonra Avrupa’da kupa kazandırdı. Bu kupa aynı zamanda Tottenham’ın son 17 yılda kazandığı ilk kupa oldu.