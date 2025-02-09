Torino-Genoa maçına VAR kararları damga vurdu

Torino, İtalya Serie A’nın 23. haftasında Genoa ile 1-1 berabere kaldı. Ancak maçın 93. dakikasında yaşanan olaylar Torino cephesinde büyük öfkeye yol açtı. Antonio Sanabria, arka direğe gelen ortada Stefano Sabelli tarafından formasından çekilerek düşürüldü. Ancak hakem oyunu devam ettirdi ve Torino teknik direktörü Paolo Vanoli’nin yardımcısını itirazları nedeniyle kırmızı kartla cezalandırdı. VAR incelemesi sonrasında ise pozisyon hakemi ekrana çağırmaya gerek duyulmadı.

Bu karar Torino cephesinde infial yarattı. Kulüp yöneticisi Davide Vagnati, karşılaşma sonrası Sky Sport Italia’ya yaptığı açıklamada hakem yönetimini eleştirdi:

Bunu herkes görüyor. Öfkeli değiliz ama büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Teknoloji açık ve bariz hataları düzeltmek için var. Sanabria sıçrayamıyor, çünkü Sabelli tarafından yere çekiliyor. Bu kadar açık bir pozisyonda neden VAR hakemi devreye girmedi, anlamıyorum.

“HAKEM NEDEN ÇAĞRILMADI?”

Torino’nun en çok tepki gösterdiği nokta, VAR hakemlerinin pozisyonu izlemesine rağmen orta hakemi ekrana çağırmamaları oldu. Vagnati, bu durumu şöyle değerlendirdi:

Hatalar olabilir, bu oyunun bir parçasıdır. Ancak işte tam da bu yüzden VAR sistemine sahibiz. Bu pozisyonda yapılması gereken tek şey, orta hakemin ekrana çağrılmasıydı.

Maç sonunda hakemle konuşup konuşmadıkları sorulan Vagnati, şu yanıtı verdi:

Bize bunun penaltı için yeterli bir temas olmadığını söyledi. Hakem saha içinde hata yapabilir, ancak top açıkça Sanabria’ya doğru giderken, o geri çekildiği için topa ulaşamıyorsa, hakemin ekrana çağrılmaması mantıksız.

TORİNO'NUN YENİLMEZLİK SERİSİ DEVAM EDİYOR

Bu beraberlikle Torino, Serie A’daki yenilmezlik serisini yedi maça çıkardı. Bu, kulübün 2019 Mayıs’ından bu yana yakaladığı en uzun yenilmezlik serisi oldu. Ancak Torino, bu süreçte sadece bir galibiyet alabildi ve altı kez sahadan beraberlikle ayrıldı.

Vagnati, takımın performansını değerlendirerek şunları söyledi:

İyi bir performans sergiledik. Ne yazık ki basit bir gol yedik ve birçok fırsatı değerlendiremedik.

Bu tartışmalı maç, Serie A’da hakem yönetimiyle ilgili eleştirilerin arttığı bir günün parçasıydı. Aynı gün oynanan Empoli-Milan maçında da tartışmalı pozisyonlar yaşandı ve hakem kararları tepki topladı.