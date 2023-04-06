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Erman Toroğlu hakemi övdü. Galatasaray taraftarı şokta

Galatasaray Başakşehir maçı sonrası Erman Toroğlu'nun Kadir Sağlam yorumu Sarı - Kırmızılı taraftarın tepkisine ol açtı.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 09:56
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Toroğlu Galatasaray taraftarını kızdırdı.

Erman Toroğlu hakemi övdü. Galatasaray taraftarı şokta
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Editör: Fatma Demirkaya

Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir'in Galatasaray'ı 3-2'lik skorla elediği maçın hakemi Kadir Sağlam için Erman Toroğlu yorum yaptı.

Türkiye Kupası maçını yorumlayan Erman Toroğlu karşılaşmanın ardından "Şimdi öyle mesajlar atıyorlar ki, 'Ya kardeşim bu sene organize şu; Galatasaray lig, Fenerbahçe kupa...' Eee ne var abi, adam çıktı çatır çatır oynadı, Galatasaray'ı kendi sahasında yendi. Bunu anlamıyorum. Herkes bir senaryo yazıyor." ifadelerini kullandı.

Maçın hakemi Kadir Sağlam'ın iyi bir maç yönettiğini söyleyen Erman Toroğlu "Hakem Kadir Sağlam iki takıma da eşit mesafede maç yönetti. Bu tip hakemleri çıkarmamız lazım. Çıkaralım ki, kaşarlar yok olsun. Burada maç yönetmek kolay değil. Bence iyi maç yönetti ve sınıfı geçti." dedi.

GALATASARAY TARAFTARI KIZDI

Erman Toroğlu'nun bu yorumları üzerine Sarı-Kırmızılı taraftarlar sosyal medyadan tepki gösterdi.

Taraftarlar özellikle Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyondaki ekran görüntülerinin Erman Toroğlu'nu etiketleyerek paylaştılar.

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