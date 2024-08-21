Toroslar Belediye Başkanı: 20 bin lahmacun 2 milyonluk çerez faturası geliyor

Mersin’in Toroslar ilçesi Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Medyascope’a konuk olarak açıklamalarda bulundu. Yıldız, önceki dönemden kendilerine gelen faturaları açıkladı.

Abdurrahman Yıldız, “Belediyeye fatura geliyor, şehit cenazesinde 10 bin kutu lokum dağıttım diyor, 5 ton lokum ediyor. Cenazede 5 ton lokum mu dağıtılır? 20 bin lahmacun faturası geliyor, 2 milyon TL'lik çerez faturası geliyor" ifadelerini kullandı.

2024'TE SEÇİMİ CHP KAZANDI

Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Yıldız, Mart 2024'te yapılan yerel seçimlerde yüzde 47,05 oy alarak başkanlığa seçilmişti.

5 YIL MHP YÖNETTİ

Toroslar Belediye Başkanlığı görevini 31 Mart 2019 - 31 Mart 2024 tarihleri arasında MHP'li (Milliyetçi Hareket Partisi) Atsız Afşın Yılmaz yürütmüştü.