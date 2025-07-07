Torreira çapkınlık turunda fena yakalandı! Acemiliği sosyal medyanın diline düştü

Galatasaray'ın yıldız ismi Lucas Torreira "çapkınlık turu" sırasında acemiliğine yenildi. Güzel fenomeni stalklarken fena yakalandı.

Devrim Özkan ile aşk yaşayan Lucas Torreira bir süre aşk yaşamış ardından ünlü ikili ayrılmıştı. Kısa bir süre sonra aşklarına ikinci bir şans vermeyi deneyen çift başarılı olamamıştı.

DEVRİM ÖZKAN “İLİŞKİMİZ BİTTİ DEMİŞTİ” DEMİŞTİ

Ayrılık sonrası bir açıklama yapan Devrim Özkan "Hayat... Evet ilişkimiz bitti, bunu doğrulayabilirim şu anda. Herkes kendi hayatına bakıyor. Böylesi daha iyi oldu bizim için" ifadelerini kullanmıştı.

Torreira bu sefer de ünlü sosyal medya fenomeni Ecenaz Üçer'in peşine düştü. Ünlü futbolcu stalk yaparken kendi kendini ifşa etti.

SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ

Ecenaz Üçer'in fotoğraflarını beğenmek isterken acemiliğinin kurbanı olan Torreira yanlışlıkla "beğen" butonu yerine "yeniden paylaş" butonuna basınca olanlar oldu.

Durumu fark eden Torreira yeniden paylaştığı fotoğrafı silse de sosyal medyanın diline bir kere düştü.

Instagram'ın yeni özelliği olan "repost" butonunun ve acemiliğinin kurbanı olan Lucas Torreira, Ecenaz Üçer'in bikinili pozlarını kendi Instagram hesabından yeniden paylaştı.

Yaşananlar başta @birkahvebingiybett olmak üzere sosyal medyadaki içerik üreticilerinin gözünden kaçmadı.

Bu acemilik ise takipçilerinin gözünden kaçmadı ve bir sosyal medya hesabı konuyla ilgili attığı "Altıma isiceeeeem Torrera ecenazı stalklarken Repost yapmış" diyerek paylaştı.